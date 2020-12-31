انطلاق عرض الفيلم الروائي مفقود في لبنان.. اليوم

أقيم العرض الخاص للفيلم الروائي مفقود للمخرج بشير أبو زيد بلبنان، وذلك تمهيدًا لانطلاقته التجارية في سينما VOX ابتداء من اليوم 31 ديسمبر. وشهد العرض الخاص حضور قوى من الفنانين والصحافة.





وقبل انطلاق الفيلم في موطنه لبنان كان من المقرر إطلاقه في تونس ولكنه تأجل نظرًا لتزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا وقرار وزارة الثقافة بإغلاق السينمات مرة أخرى، ومن المنتظر أن تنطلق عروض الفيلم في الدول العربية الأخرى في الفترة القادمة. مؤخرًا حصل الفيلم على جائزة أفضل عمل أول من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط.





ويحكي مفقود قصة ساري الشاب الذي رغم مرور سنوات على اختطافه، ما استطاع أن ینسى تفاصیل المرة الأخیرة التي رأى فیھا أمه، لم ينس عيناها وكلماتها عندما طلبت منه ألا ينظر إلى الوراء أبدًا. الآن، بعد سجنه بتھمة قتل صدیقه، یحاول ساري أن یثبت برائته كي یخرج ویكمل رحلة بحثه عن أمه، لكنه لا یملك الأدلة الكافیة لیثبت أنه لم یقترف الجریمة، وخلف جدران السجن يخوض رحلة طويلة الأمد إلى ماضيه، أعمق ذكرياته وهويته الحقيقية.





الفيلم من بطولة أيمن الغالي، نتاشا الشوفاني، ليال بدارو، وجوليان فرحات، وتأليف وإخراج بشير أبو زيد، وتتولى شركة MAD Solutions مهام توزيع الفيلم في العالم العربي.





بشير أبو زيد مخرج وكاتب سينمائي. حصل على درجة البكالوريوس في فنون التواصل قسم الترجمة التحريرية والفورية من الجامعة الدولية اللبنانية. ثم درجة الماجستير من قسم الإخراج في جامعة غرب لندن، ومؤخرًا أسس بشير شركة إنتاج BEIRUT FILM INSTITUTE، التي تنتج أفلامًا روائية طويلة وقصيرة.



