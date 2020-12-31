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توك شو

أحمد مجدي: بيع أب يمني ابنته مقابل 350 دولارا منتهى الخزي والعار.. فيديو

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 07:03 م
اليمني البائع لأبنته
اليمني البائع لأبنته
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محمود محسن
قال الإعلامي أحمد مجدي، إن هناك أبا يمنيا باع ابنته التي لا يتجاوز عمرها 8 سنوات، مؤكدا أن الواقعة كشفت عنها وثيقة رسمية تشير إلى أنه باعها مقابل 200 ألف ريال يمني حوالي 350 دولارا.

وأضاف مجدي خلال تقديمه برنامج آخر الأسبوع أن تلك الواقعة حدثت منذ أكثر من عام تحديدا في أغسطس عام 2019، مشيرا إلى أنه باع ابنته من أجل تسديد دينه لمطلقته.

وتابع مقدم برنامج آخر الأسبوع: تلك الواقعة "شيء مخزي.. طفلة 8 سنوات تباع وتشترى والأغرب من ذلك أن من يقومون ببيعها هو والدها وبعقد موثق من محكمة".

وأردف مجدي: "أي خزي وأي عار وأي نظام حكم يتقبل ذلك فالضمير الإنساني أصبح في مأساة ويقف صامتا أمام تلك المشاهد".
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