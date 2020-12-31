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محلل سياسي: ليس جديدا على مصر مساندة اليمن ودعمها..فيديو

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 07:06 م
انفجار مطار عدن
انفجار مطار عدن
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محمود محسن
وجه عبدالله اسماعيل المحلل السياسي اليمني شكره لجمهورية مصر العربية على الموقف الرائع الذي تقوم به مع اليمن مؤكدا أن هذا ليس بجديد على مصر من مساندتها لليمن قبل الثورة وبعدها.

وأضاف إسماعيل خلال مداخلة عبر تطبيق سكايب لبرنامج أخر الإسبوع عبر فضائية صدى البلد أن بيان مصر جاء سريعا بعد واقعة حادث مطار عدن وسعي مصر نحو انكسار للإنقلاب الحوثي.

وتابع المحلل السياسي اليمني أن هذه العملية التي حدثت بمطار عدن لن تجهض الامل الاخير للحكومة اليمنية والتى جاءت بعد تشاورات وجاءت الحكومة الوطنية نتيجة اتفاق الرياض. 

قال رئيس الوزراء اليمني، معين عبد الملك، إن المؤشرات الأولية تؤكد أن ميليشيات الحوثي نفذت الهجوم على مطار عدن أمس الأربعاء.

ووفقًا لشبكة "سكاي نيوز عربية"، أوضح عبد الملك في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، أن معلومات استخباراتية تشير إلى أن خبراء إيرانيين جهزوا للهجوم على مطار عدن.

فيما قال وزير الخارجية اليمني، أحمد بن مبارك، إنه تمت مناقشة في اجتماع الحكومة اليوم، عددًا من الإجراءات لحماية الوزراء في مدينة عدن، لافتا إلى أن الحكومة ستبقى فيها أيا كانت المخاطر.
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