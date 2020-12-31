محلل سياسي: ليس جديدا على مصر مساندة اليمن ودعمها..فيديو

وجه عبدالله اسماعيل المحلل السياسي اليمني شكره لجمهورية مصر العربية على الموقف الرائع الذي تقوم به مع اليمن مؤكدا أن هذا ليس بجديد على مصر من مساندتها لليمن قبل الثورة وبعدها.





وأضاف إسماعيل خلال مداخلة عبر تطبيق سكايب لبرنامج أخر الإسبوع عبر فضائية صدى البلد أن بيان مصر جاء سريعا بعد واقعة حادث مطار عدن وسعي مصر نحو انكسار للإنقلاب الحوثي.





وتابع المحلل السياسي اليمني أن هذه العملية التي حدثت بمطار عدن لن تجهض الامل الاخير للحكومة اليمنية والتى جاءت بعد تشاورات وجاءت الحكومة الوطنية نتيجة اتفاق الرياض.



