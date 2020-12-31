بعرض خيالي.. مانشستر سيتي يخطط للتعاقد مع هاري كين في الصيف

يخطط مسؤولو مانشستر سيتي الإنجليزي، لخطف النجم الدولي هاري كين هداف توتنهام هوتسبير في الانتقالات الصيفية المقبلة.





وكشف الصحفي الشهير كريستيان فالك الذي يعمل بصحيفة بيلد الألمانية، أن إدارة مانشستر سيتي تخطط لعرض 100 مليون يورو على إدارة توتنهام من أجل ضم هاري كين.





ويسعى مسؤولو مانشستر سيتي، لتدعيم الخط الهجومي للفريق، وذلك في ظل انخفاض مستوى جابريال خيسوس وكثرة إصابات سيرجيو أجويرو الهداف التاريخي للنادي.





وكانت تقارير صحفية بريطانية قد أشارت أيضا في الأيام القليلة الماضية إلى اهتمام مانشستر سيتي باللاعب النرويجي إيرلينج هالاند هداف بورسيا دورتموند والذي يقدم عروضا خيالية مع الفريق الأصفر.





جدير بالذكر أن هاري كين لم ينجح في تحقيق أي لقب مع توتنهام بمسيرته الكروية، وتعد أغلب إنجازاته فردية.