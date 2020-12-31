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ديني

الداخلية الألمانية تعيد تأهيل 200 منتمٍ لليمين المتطرف

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 07:05 م
الازهر
الازهر
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محمد شحتة
قال المتحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية في ولاية «شمال الراين ويستفاليا»، في تصريحات صحفية أمس الاول، إننا نجحنا في إعادة تأهيل نحو 200 شخص من المنتمين لتيار اليمين المتطرف، وجعلناهم يتخلّون عن أفكارهم المتطرفة من خلال برامج مكافحة التطرف. 

يُذكر أن تلك البرامج بدأ العمل بها قبل نحو عامين، وتهدف إلى مساعدة من يرغب في التخلي عن الأفكار المتطرفة، وقد عملت هذه البرامج على متابعة نحو 425 شخصًا من المشهد اليميني المتطرف، وتتابع في الوقت الحالي نحو 50 شخصًا وفق المتحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية. 

من جانبه، ثمن مرصد الأزهر جميع المحاولات التي تهدف إلى تفكيك الفكر المتطرف أيًّا كان مصدره، وخاصة الفكر اليمني المتطرف الذي نشط خلال الأعوام الأخيرة، وشكَّل تهديدًا كبيرًا على مختلف الأصعدة. ويرجو المرصد أن يوجد مزيد من هذه البرامج الفعالة التي تسهم في إنقاذ الأفراد والمجتمعات من مخاطر التطرف.
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