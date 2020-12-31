الداخلية الألمانية تعيد تأهيل 200 منتمٍ لليمين المتطرف

قال المتحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية في ولاية «شمال الراين ويستفاليا»، في تصريحات صحفية أمس الاول، إننا نجحنا في إعادة تأهيل نحو 200 شخص من المنتمين لتيار اليمين المتطرف، وجعلناهم يتخلّون عن أفكارهم المتطرفة من خلال برامج مكافحة التطرف.





يُذكر أن تلك البرامج بدأ العمل بها قبل نحو عامين، وتهدف إلى مساعدة من يرغب في التخلي عن الأفكار المتطرفة، وقد عملت هذه البرامج على متابعة نحو 425 شخصًا من المشهد اليميني المتطرف، وتتابع في الوقت الحالي نحو 50 شخصًا وفق المتحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية.



