ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

حديقة ألوان وألعاب.. خبيرة تجميل تحول رأسها إلى لوحة.. فيديو

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 07:14 م
خبيرة تجميل تحول
خبيرة تجميل تحول رأسها إلى لوحة
Advertisements
قسم التوك شو
عرضت فضائية "روسيا اليوم" فيديو لخبيرة تجميل  أجنبية تدعى "كيمبرلي مارجريتا" تحول رأسها إلى لوحة، فجعلت من رأسها حديقة ألوان وألعاب صاغت فيها صيحات العصر، وذلك ترامنا مع احتفالات رأس السنة الميلادية.


استخدمت الفتاة الألوان والألعاب لرسم صور فنية، واعتبرت رأسها عبارة عن لوحة وبدأت في توزيع الألوان والألعاب لتطلق طرقا غير تقليدية فى عالم المكياج والرسم.


ووسط أجواء من الأضواء الساطعة احتفالًا بقدوم العام الجديد اعتادت الحشود الكبيرة على التجمع في اليوم الأخير من كل عام في ميدان تايمز سكوير بتفاحة العالم نيويورك، لتنزل الكرة المبهمة في حدود الساعة الـ 11:59 مساءً، ويبدأ الحضور في العد التنازلي بأصواتهم العالية وتبادل القبلات مع أحبائهم غالبًا. 


لكن سيكون عام 2021 هو العام الأول منذ 1904م تمنع فيه الجماهير من الحضور إلى الميدان، بسبب جائحة فيروس كورونا المستمر، فلن يُسمح لأي شخص بالتجمع فيه، مع الحرص على خلق حدث افتراضي لمن يرغبون في مشاهدته من المنزل.


وعلى الرغم من إلغاء إسقاط الكرة لمدة عامين خلال الحرب العالمية الثانية، إلا أن الناس ما زالوا يأتون لمراقبة نزولها، ملتزمين الصمت لمدة دقيقة كاملة ليروا الكرة المضيئة المصنوعة من قفص حديدي وخشبي مزين بمصابيح كهربائية إلى كائن بلوري مبهر بتقنية الألوان.


تعود فكرة كرة تايمز سكوير إلى مهاجر أوكراني، يدعى جاكوب ستار، صانع للمعادن وناشر سابق في صحيفة نيويورك تايمز ، والذي نجح  في جذب الحشود إلى منزل ناطحة السحاب الجديدة للصحيفة في تايمز سكوير من خلال الألعاب النارية للاحتفال بالعام الجديد، لكن مسؤولي المدينة حظروا استخدام المتفجرات بعد بضع سنوات فقط.


وفي عام 1907 ، كلف أوكس ستار، الذي عمل في شركة «Strauss Signs» لصنع اللافتات لإنشاء عرض مرئي جديد، حيث اعتمد المفهوم الجديد على كرات الوقت، وهي أجهزة بحرية اكتسبت شعبية في القرن التاسع عشر، بمجرد أن أصبح تحديد الوقت أكثر دقة، احتاج ملاحو السفن إلى طريقة موحدة لضبط الكرونومتر الخاص بهم.


كانت الموانئ والمراصد تقوم برفع وإنزال كرة معدنية في نفس الوقت للسماح للبحارة بمزامنة أدواتهم كل يوم، فينسب لكل من جاكوب وأوكس هذه الفكرة المستوحاة من مبنى الاتحاد الغربي في وسط المدينة، الذي أسقط كرة زمنية كل يوم عند الظهر.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بسبب لافتات ساخرة.. محامو إيفانكا ترامب وجاريد كوشنر يهددون بمقاضاة مجموعة معارضة

بعد زعم ترامب فوزه على بايدن.. الحرس الوطني في بورتلاند يعلن حالة «تأهب تكتيكي» | فيديو

كراسة رسم.. خبيرة تجميل تحول وجهها إلى لوحة فنية.. صور

عاصفة ثلجية قوية تضرب نيويورك.. فيديو

أول سنة منذ عام 1904 بدون احتفالات رأس السنة في ميدان تايمز سكوير

ترشيحاتنا

أحمد سعد وخطيبته وبشرى ضيوف القاهرة اليوم.. صور

أول تعليق من وزير التعليم على قرار تأجيل الامتحانات.. فيديو

هل خروج الريح قبل التسليم من الصلاة يلزم إعادتها؟.. عالم أزهري يجيب

انسى الأهلي.. أسطورة صن داونز يوجه رسالة لـ سيرينو بعد فشل انتقاله إلى القلعة الحمراء

أخبار الرياضة.. إصابة 4 لاعبين جدد في الأهلي بفيروس كورونا.. أزمة تهدد مباراة الزمالك وإنبي.. جماهير ليفربول تهاجم محمد صلاح

بعد قرار تأجيل الدراسة.. أول رد من رئيس جامعة القاهرة

Advertisements

تأجيل الامتحانات لـ بعد إجازة نصف العام.. واستكمال الدراسة بنظام التعليم عن بعد من السبت المقبل

أسعار البنزين الجديدة 2021.. بشرى عظيمة للمصريين مطلع العام الجديد

السيسي: إجازة نصف العام من 16 يناير وحتى 20 فبراير المقبل

مدير مستشفى عزل: موجة كورونا الثانية شرسة وتصيب 3 أجهزة في الجسم|تفاصيل

أول تعليق من الأزهر علي قرارات تأجيل الامتحانات

الحكومة: تطبيق غرامات مخالفة الإجراءات الاحترازية اعتبارًا من الأحد

10 قرارات جديدة.. وزير التعليم يحسم الجدل حول مصير الدراسة

نقل الإعلامي وائل الإبراشي إلى العناية المركزة بعد إصابته بـ كورونا

بداية الذروة.. العليا للفيروسات: سنشهد انخفاضا تدريجيا في إصابات كورونا

أول تعليق من وزير التعليم على قرارات الرئيس اليوم: الدولة أثبتت حرصها على سلامة الجميع

وزير التعليم يكشف سر التعديل المفاجئ لخريطة العام الدراسي الحالي

التعليم تحسم مصير العاملين بالمنظومة التعليمية بعد القرارات الجديدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شيفروليه تسير على خطى فيراري.. وتخطط لطرح كمارو SUV .. صور

احتفالات العام الجديد حول العالم.. بدون قيود في نيوزيلندا والألعاب النارية تزين سماء أستراليا

مضاعفات خطيرة.. تعرف على أضرار إصابة الأطفال بالفشل الكلوي