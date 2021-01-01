أدعية العام الجديد.. اللهم بشرنا بكل ما نتمناه

أدعية العام الجديد .. ساعات ويحل علينا عاما جديدًا علينا ان نستقبله بالدعاء والصلاة ، والتضرع إلى الله أن يرزقنا السعادة والخير خاصة في وقت يعاني فيه العالم من فيروس كورونا هذا الفيروس .. وعلى كل مسلم ترديد أدعية العام الجديد، حتى يكون عام خير .









اللهم بشرني في آخر أيام هذا العام بكل ما أتمناه وجعل السنة الجديدة فاتحة خير على أهلي وأحبتي.





اللهم اغفر لي ما مضى، وأصلح لي ما بقى.





اللهُم اجعله عامًا لا يضيق لنا فيه صدر، ولا يخيب لنا فيه أمر، ولا يرد لنا فيه دُعاء، واحفظ لنا من نحب، وبشرنا بما يسر وحقق لنا ما نتمنى.





الحمد لله رب العالمين اللهم إنك قدير، وهذا عام جديد قد أقبل وسنة جديدة قد أقبلت.





نسألك من خيرها ونعوذ بك من شرها.





اللهُم إنا نستودعك سنة مضت من عمرنا بأن تغفرها لنا، و ترحمنا وتعفو عنا وأن تبارك لنا في أيامنا القادمة،





وتصلح أنفسنا وتيسر أمرنا.





ربنا احفظ لنا من حولنا ولا تحرمنا قريب ولا بعيد، واكتب لنا يا اللَّه في السنة القادمة فرحة،





تغير به مجرى حياتنا إلى الأبد اللھم آمين.









اللهم اجعلها سنه أجمل مما مضت واجعل الباقي من عمري خير.





ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلمًا فأغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم..





ربنا وأدخلهم جنات عدن، التي وعدتهم، ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، إنك أنت العزيز الحكيم، وقهم السيئات.. ومن تق السيئات يومئذ؛ فقد رحمته، وذلك هو الفوز العظيم.





هذا عام جديد قد أقبل وسنة جديدة قد أقبلت اللهم إني اسألك من خيرها وأعوذ بك من شرها اللهم اجعله عاما ملئ بالسعادة والفرح.





اللهُم إنا نستودعك سنة مضت من عمرنا بأن تغفرها لنا، وترحمنا وتعفو عنا وأن تبارك لنا في أيامنا القادمة، وتصلح أنفسنا وتيسر أمرنا.





اللهم يا جابر خواطر المنكسرين اجبر كسر قلبي اللهم اجعلها سنة جديدة ترزقني فيها بفرحة تنسيني كل ما عانيته وأنت القادر المقتدر.





يا رب استودعتك بداية سنة جديدة، اللهم اجعلها أجمل مما نتمنى، وأكتب لنا تغيرًا للأفضل في أحوالنا وحقق لنا خيرًا مما نتمنى.





اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة؟ زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر.. ربّ أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، واهدني ويسر الهدى لي، اللهم اجعلني، ذكّارًا لك، شكّارًا لك، مطواعًا لك، مخبتًا إليك، أواهًا منيبًا، رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبّت حجتي، واهدِ قلبي، وسدِّد لساني، واسلل سخيمة صدري.





1) يا رب في بداية هذا العام الجديد أكتب لي الخير فيه و باعد عني شر أيامه.

2) اللهم اصلح حالي و قربني إليك قرب المحبوب.

3) مع بداية السنة الجديدة اللهم جبرا يتعجب له جميع خلقك.

4) اللهم بداية للأيام الجميلة.

5) اللهم غيرني لما تحب وابعدني عن ما تبغض.

6) اللهم راحة تسكن الأمن وتزرع في دواخلنا سكينة.

7) ربي أنت حسبي ملجئي ووكيلي وكلتك امري ف اختر لي ولا تخيرني.

8) اللهم اني أنتظر منك فرحا قريبا يريح قلبي ويبكي عيني فبشرني.

9) اللهم ارزقنا الصحة والعافية.

10) اللهم الفرح الذي لا نهاية له.

11) اللهم قربك وحبك ورضاك والجنّة يارب.





1) استودعتك يارب بداية سنة جديدة، اللهم اجعلها أجمل مما نتمنى وأكتب لنا تغيرا للأفضل في أحوالنا وحقق لنا خيرا مما نتمنى.

2)اللهم إني أستغفرك منه فاغفر لي ، اللهم وما عملت من عملٍ ترضاه ووعدتني عليه الثواب والغفران فتقبَّله مني ، ولا تقطع رجائي منك يا كريم يا أرحم الراحمين.

3)هذا عام جديد قد أقبل و سنة جديدة قد أقبلت اللهم إني أسألك من خيرها وأعوذ بك من شرها اللهم اجعله عاما ملئ بالسعادة والفرح.

4) سنة جديدة وعام اقترب نعانقه، اللهم اجعله عام خير وحقق لي ما أتمنى.

5) اللهم أنها مقبلة سنة جديده منا فاجعلها سنة جميلة ملؤها الفرح والسعادة.