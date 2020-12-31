أفلام مرشحة للمشاهدة مع استقبال العام الجديد 2021.. رومانسي كوميدي تشويقي ورعب

وخلال السطور التالية نقدم لكم مجموعة من الأفلام التي يمكن مشاهدتها احتفالا بالعام الجديد ...

فيلم You've Got Mail، وهو من بطولة توم هانكس وستيف زان





ويدور حول كاثلين وجو ندان وكيف يتنافسان في العمل، ويكرهان بعضهما في الواقع؛ إلا أنهما يحبان بعضهما في العالم الافتراضي على الإنترنت.





فيلم Leap Year ، وهو من بطولة إيمي آدمز وآدم سكوت





ويدور حول آنا فتاة عصرية التي تتمتع بحياة مثالية تقريبًا، ولكن ينقصها شي وحيد، وهو أن يطلب منها صديقها جيرمي الزواج. وأمام غياب المبادرة من جيرمي، تقرر آنا اللجوء إلى تقليد أيرلندي قديم





فيلم Crazy, Stupid, Love، وهو من بطولة ستيف كارل وريان جوسلينج

فبعد إكتشافه لتورط زوجته بعلاقة غرامية، يقرر كال الرحيل عن منزله ويحاول تغيير حياته لكنه يدرك في نهاية المطاف أنه يحب زوجته ويتمنى العودة إليها





فيلم No Strings Attached ، وهو من بطولة أشتون كوتشر وناتالي بورتمان

ويبدأ عندما يكتشف شاب علاقة والده بحبيبته السابقة فيقوم بإرتكاب حماقات متهورة تنتهي به إلى إقامة علاقة جنسية بدون إرتباطات مع فتاة كان يعرفها في مراهقته.





فيلم The Holiday

وتقع أحداثه عندما تقوم امرأتان لا تعرفان بعضهما بتبديل منزليهما هربا من الإحباطات العاطفية، فتجد كل منهما في منزل الأخرى الحب التي كانت تبحث عنه.





فيلم Game Night، وهو من بطولة ريتشيل ماك آدامز وجيسي بليمونس

اعتاد مجموعة من الأصدقاء الشباب أن يتقابلوا ويتسامروا ويلعبوا معًا ضمن سهرات ترفيهية، فوجدوا أنفسهم على حين غرة يحاولون حل لغز جريمة قتل.



