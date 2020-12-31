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أفلام مرشحة للمشاهدة مع استقبال العام الجديد 2021.. رومانسي كوميدي تشويقي ورعب

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 10:08 م
صدى البلد
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قسم الفن

ماذا تشاهد ليلة راس السنة...

-أفلام مرشحة للمشاهدة مع استقبال العام الجديد 2021
- فيلم Crazy, Stupid, Love
-You've Got Mail  بطولة توم هانكس

تفضل أغلب العائلات قضاء اليوم الخميس داخل المنازل بسبب الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد.


وخلال السطور التالية نقدم لكم مجموعة من الأفلام التي يمكن مشاهدتها احتفالا بالعام الجديد ...

فيلم You've Got Mail، وهو من بطولة توم هانكس وستيف زان

ويدور حول كاثلين وجو ندان وكيف يتنافسان في العمل، ويكرهان بعضهما في الواقع؛ إلا أنهما يحبان بعضهما في العالم الافتراضي على الإنترنت.

فيلم Leap Year ، وهو من بطولة إيمي آدمز وآدم سكوت

ويدور حول آنا فتاة عصرية التي تتمتع بحياة مثالية تقريبًا، ولكن ينقصها شي وحيد، وهو أن يطلب منها صديقها جيرمي الزواج. وأمام غياب المبادرة من جيرمي، تقرر آنا اللجوء إلى تقليد أيرلندي قديم

فيلم Crazy, Stupid, Love، وهو من بطولة ستيف كارل وريان جوسلينج

فبعد إكتشافه لتورط زوجته بعلاقة غرامية، يقرر كال الرحيل عن منزله ويحاول تغيير حياته لكنه يدرك في نهاية المطاف أنه يحب زوجته ويتمنى العودة إليها

فيلم No Strings Attached ، وهو من بطولة أشتون كوتشر وناتالي بورتمان

ويبدأ عندما يكتشف شاب علاقة والده بحبيبته السابقة فيقوم بإرتكاب حماقات متهورة تنتهي به إلى إقامة علاقة جنسية بدون إرتباطات مع فتاة كان يعرفها في مراهقته.

فيلم The Holiday

وتقع أحداثه عندما تقوم امرأتان لا تعرفان بعضهما بتبديل منزليهما هربا من الإحباطات العاطفية، فتجد كل منهما في منزل الأخرى الحب التي كانت تبحث عنه.

فيلم Game Night، وهو من بطولة ريتشيل ماك آدامز وجيسي بليمونس

اعتاد مجموعة من الأصدقاء الشباب أن يتقابلوا ويتسامروا ويلعبوا معًا ضمن سهرات ترفيهية، فوجدوا أنفسهم على حين غرة يحاولون حل لغز جريمة قتل.

ولعشاق أفلام المغامرات نرشح لكم أكثر من فيلم يمكن الإستمتاع به خلال الساعات المقبلة:

فيلم The Meg 

فبعد نجاته من سمكة قرش يبلغ طولها 21 مترًا، على "جوناس تايلور" أن يواجه أسوأ مخاوفه لإنقاذ المحاصرين في غواصة غارقة.

فيلم Jurassic World: Fallen Kingdom، من بطولة برايس دالاس هوارد وكريس برات

وتدور أحداثه بعد مرور أربع سنوات على الدمار الذي جرى للحديقة الجوراسية؛ بسبب الديناصورات التي خرجت عن السيطرة تمامًا، وبعد فوران أحد البراكين الخامدة على سطح الجزيرة، يتوجه كل من أوين (كريس برات)، وكلير (برايس دالاس هوارد) في مهمة بالغة الصعوبة في سبيل إنقاذ الديناصورات الباقية من الموت

كما أن لمحبي أفلام الرعب نصيبا أيضا:

فيلم IT  Chapter Two، وهو من بطولة جيسيكا شاستاين وبيل سكارسجارد

بعد سبعة وعشرين عامًا من لقاء (نادي الخاسرين) مع بيني وايز، المهرِّج المرعب، يقرر أعضاء النادي السبعة لم الشمل من جديد بعد أن صاروا كبارًا، والعودة إلى مسقط رأسهم لمواجهة (الشيء) من جديد.
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