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فن

يسرا اللوزي تشكر رئيس القومي للمرأة بعد تضامنها مع ابنتها

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 08:49 م
يسرا اللوزي
يسرا اللوزي
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نبيل العدوى
وجهت النجمة يسرا اللوزي، الشكر إلى الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة، عقب تضامنها معها على خلفية قيام أحد المتابعين بالتنمر على ابنتها.


وكتبت يسرا اللوزى، ردا على رسالة التضامن من رئيسة المجلس القومى للمرأة عبر حسابها بموقع تويتر قائلة: "أحب أشكر حضرتك على دعمك وكلامك الجميل، وأتمنى كل أولياء الأمور يلاقوا نفس الدعم من باقى المصريين عشان أطفالنا يحسوا قد إيه كلنا بنحترمهم وفخورين بيهم".


وقالت اللوزي مؤخرا خلال مداخلة هاتفية لبرنامج " مساء DMC":  الحمدلله لسه مش مستوعبة حجم الناس التى دافعت عنى و كتبت كلام ايجابى بعد رد احد المتنمرين على البوست الذى قمت بنشره:

وأضافت: ما حدث موضوع مجتمعى مهم لم يقتصر على ابنتى فقط ويجب ان ننظر الى ما حدث على ان فى خلل وهو تربيتنا لأولادنا لذلك اتمنى ان نهتم اكثر بتعليم الاجيال القادمة سواء فى المناهج او حتى فى السوشيال ميديا ازاى يتعاملوا مع  الاخرين ، لان حقيقى لدينا خلل كبير فى لغة الحوار بيننا ".

اما عن التحرك القانونى قالت  اللوزى : لم افكر فى تقاضى هذا الشخص لان للاسف هناك أشخاص كثيرة على السوشيال ميديا تختبئ وراء صفحات مزيفة ولا اعرف ماذا يستفدون من الهجوم على غيرهم والتنمر عليهم ، وانا شخصية واقعية لذلك اعلم جيدا ان ليس بأيدينا تغيير الناس وتغير الواقع الذى نعيشه لكن كل ما اتمناه هو الاهتمام بالاجيال القادمة لكى نضمن جيل خلوق افضل من بعض الناس المنتشرة حولنا الان. 

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