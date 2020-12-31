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أخبار البلد

ضياء رشوان لـ«الصحفيين»: لا تتسرعوا فى نشر أخبار الحالة الصحية للمواطنين دون تقارير طبية

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 08:47 م
نقيب الصحفيين
نقيب الصحفيين
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عبدالوكيل ابوالقاسم
وجه ضياء رشوان نقيب الصحفيين نداء لكل الزملاء الصحفيين والإعلاميين المسؤولين والعاملين بالإصدارات الصحفية والمواقع الإلكترونية والقنوات التليفزيونية والإذاعية، بعدم التسرع في نشر أي أخبار تتعلق بالحالة الصحية لعموم المواطنين المصريين والشخصيات والرموز العامة، بدون الاستناد لتقارير طبية معتمدة ومشار إليها في مضمون هذه الأخبار.

وأوضح نقيب الصحفيين أنه واثق من التزام كل الزملاء بهذه القاعدة المهنية الأخلاقية، تجنبا لإثارة الخوف والهلع لدى من يتم نشر أحوالهم الصحية بدون توثيق وبين عائلاتهم وأصدقاءهم ومحبيهم، في وقت هم فيه جميعا أحوج ما يكونون إلى الاطمئنان والهدوء للتعامل مع الجائحة التي أصابت ذويهم ويواجهها العالم كله.
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