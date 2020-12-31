ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مصطفى بكري: الفنان محمد منير يعبر عن حال المصريين.. فيديو

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 08:30 م
محمد منير
محمد منير
Advertisements
محمود محسن
قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الفنان محمد منير خرج من المستشفى وعاد إلى منزله، مؤكدا أن هذا المواطن الجنوبي يمثل قيمة كبيرة ويرفع اسم مصر في الخارج. 

وأضاف بكري خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار عبر فضائية صدى البلد أن محمد منير يعبر عن حال المصريين في الجانب الاجتماعي والوطني.

ووجه مصطفى بكري رسالة لـ محمد منير، قائلا: "حمدلله على السلامة ودايما بيننا إن شاء الله".

ونشر الفنان محمد منير صورة له ظهر من خلالها بخرزة زرقاء وضعها على عينه، عبر خاصية ستوري على حسابه الرسمي بإنستجرام.

جاءت الصورة بعد  شفاء الكينج محمد منير من وعكة صحية إصابته منذ أيام قليلة بسبب الجهد الكبير الذي بذله في تحضيرات ألبومه الجديد وأوصاه الأطباء بالراحة فقط، ولكنه عاد علي الفور بمجرد الانتهاء من الفحوصات الطبية اللازمة.

وروج الكينج محمد منير، لألبومه الغنائي الجديد "باب الجمال"، عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

محمد منير يغادر المستشفى إلى منزله.. بيان من نقابة المهن الموسيقية

باب الجمال .. طرح أحدث ألبومات الكينج محمد منير خلال أيام

تطورات الحالة الصحية لـ الكينج محمد منير | القصة كاملة

أنا رايق.. محمد منير يروج لألبومه الجديد باب الجمال.. شاهد

ربنا يخليك لينا.. فيفي عبده توجه رسالة لمحمد منير بعد طرح برومو باب الجمال

بعد طرح البرومو الترويجي.. كل ما تريد معرفته عن ألبوم محمد منير «باب الجمال»

ترشيحاتنا

الحكومة: تطبيق غرامات مخالفة الإجراءات الاحترازية اعتبارًا من الأحد

تأكيدا لـ صدى البلد.. سيرينو يشارك في تدريبات صن داونز بعد التعافي من الإصابة

مدير مستشفى عزل: موجة كورونا الثانية شرسة وتصيب 3 أجهزة في الجسم|تفاصيل

رئيس جامعة عين شمس يصدر قرارًا عاجلًا لمواجهة كورونا

قرار عاجل من السلطات السعودية بشأن الصلاة في المسجد النبوي

ارتحت يا سمير.. تعليق مؤثر من صلاح عبد الله على وفاة شقيقه الأصغر

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احتفالات صاخبة بالعام الجديد 2021 في ووهان الصينية.. شاهد

بفستان فوق الركبة.. ياسمين صبرى تحتفل برأس السنة بإطلالة جريئة

فستان قصير فوق الركبة.. زوجة مصطفى فهمي تثير الجدل برفقته