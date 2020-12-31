مصطفى بكري: الفنان محمد منير يعبر عن حال المصريين.. فيديو





وأضاف بكري خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار عبر فضائية صدى البلد أن محمد منير يعبر عن حال المصريين في الجانب الاجتماعي والوطني.





ووجه مصطفى بكري رسالة لـ محمد منير، قائلا: "حمدلله على السلامة ودايما بيننا إن شاء الله".





ونشر الفنان محمد منير صورة له ظهر من خلالها بخرزة زرقاء وضعها على عينه، عبر خاصية ستوري على حسابه الرسمي بإنستجرام.

جاءت الصورة بعد شفاء الكينج محمد منير من وعكة صحية إصابته منذ أيام قليلة بسبب الجهد الكبير الذي بذله في تحضيرات ألبومه الجديد وأوصاه الأطباء بالراحة فقط، ولكنه عاد علي الفور بمجرد الانتهاء من الفحوصات الطبية اللازمة.

وروج الكينج محمد منير، لألبومه الغنائي الجديد "باب الجمال"، عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الفنان محمد منير خرج من المستشفى وعاد إلى منزله، مؤكدا أن هذا المواطن الجنوبي يمثل قيمة كبيرة ويرفع اسم مصر في الخارج.