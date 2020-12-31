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حوادث

شاهد.. حملات الداخلية لضبط قضايا التهرب الضريبي والجمركي

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 08:36 م
نتائج الحملات الامنية
نتائج الحملات الامنية
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مصطفى الرماح
وجهت أجهزة الأمن حملات أمنية مكبرة لاستهداف كل صور الخروج عن القانون، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق.


وأثمرت الجهود فى مجال قضايا التهرب الضريبى والأموال العامة عن ضبط (1736) قضية فى مجال التهرب الضريبى والأموال العامة ، بينها (209) قضايا ضرائب عامة ، (123) قضية تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، (152) قضية فى مجال الجمارك ، (9) قضايا فى مجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة ، (403) قضايا تهرب من الضرائب العقارية والملاهى ، تنفيذ (576) حكما قضائيا، (244) قضية تحرى مدين ولجان فحص.


وكذلك ضبط (12) قضية فى مجالات مكافحة جرائم (اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبى -  تحويلات مالية غير مشروعة - توظيف أموال – تهريب جمركى) ، (8) قضايا فى مجالات (اختلاس مال عام – استيلاء على المال العام - احتيال مصرفى – غسل أموال -  كسب غير مشروع) .. بقيمة إجمالية بلغت (2,833,815,195 جنيها).
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