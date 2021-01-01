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بين الناس

أهالي كفر ديما في الغربية يطالبون بتوفير طبيب مقيم لعلاج المرضى

الجمعة 01/يناير/2021 - 09:01 ص
صدى البلد
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وسام مختار
سادت حالة من الغضب والاستياء لدى أهالى كفر ديما التابعه لمركز كفر الزيات محافظة الغربية ،  بسبب عدم توفير دكتور مقيم بالوحدة الصحية مما يعرض الأهالي للخطر في حالات الطوارئ الخطيرة لأنه من الممكن أن يفارق المريض الحياة.


ويقول الأهالى، في رساله بعثوا بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد": "نعانى من عدم وجود أطباء بوحدة صحه ديما ، وهو ما يسبب لنا مشكلات كثيرة تؤثر على صحة المواطنين فى كثير من الأحيان".

 
وأضافوا: الوحدة الصحية بكفر ديما لايوجد بها اي إمكانيات اوخدمات في هذه الظروف القاسية وتغلق أبوابها من الساعة الثانيةمساءا وكان في الماضى يوجد بها أطباء مقيمون طوال ٢٤ساعةوالان ونحن في عصر التقدم العلمي والتكنولوجيا نرى الإهمال والاستهتار بحياة الشعب 

وأشاروا الى انه : "بسبب عدم توفير طبيب متخصص بالوحدة الصحية وهو ما يجعل المرضى يلجأون للسفر إلى القرى المحيطة التى يتوفر بها أطباء أو إلى المحافظة لتلقى العلاج، حيث إن تكاليف المستشفيات الخاصة لا يستطيعها أهل القرية".


وتابعوا: "يجب على المسئولين بالصحة توفير أطباء لاستقبال الحالات والإسعافات الأولية، وكذلك لتصريحات الدفن عن مواطنين فى كفر ديما التابعه لمركز كفر الزيات محافظة الغربية ، لتخفيف المعاناة عن الأهالي، خاصة كبار السن من النوعين والأمراض المزمنة وذوي الاحتياجات الخاصة".


وناشدوا المسئولين التدخل لمراقبة الوحدة الصحية وتوفير بها الطاقم الطبي اللازم لعلاج المواطنين المرضى فى كل الأوقات، حيث إن المرض لا يعرف توقيتا محددا.

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.


ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.
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