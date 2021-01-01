أهالي كفر ديما في الغربية يطالبون بتوفير طبيب مقيم لعلاج المرضى

سادت حالة من الغضب والاستياء لدى أهالى كفر ديما التابعه لمركز كفر الزيات محافظة الغربية ، بسبب عدم توفير دكتور مقيم بالوحدة الصحية مما يعرض الأهالي للخطر في حالات الطوارئ الخطيرة لأنه من الممكن أن يفارق المريض الحياة.









ويقول الأهالى، في رساله بعثوا بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد": "نعانى من عدم وجود أطباء بوحدة صحه ديما ، وهو ما يسبب لنا مشكلات كثيرة تؤثر على صحة المواطنين فى كثير من الأحيان".





وأضافوا: الوحدة الصحية بكفر ديما لايوجد بها اي إمكانيات اوخدمات في هذه الظروف القاسية وتغلق أبوابها من الساعة الثانيةمساءا وكان في الماضى يوجد بها أطباء مقيمون طوال ٢٤ساعةوالان ونحن في عصر التقدم العلمي والتكنولوجيا نرى الإهمال والاستهتار بحياة الشعب





وأشاروا الى انه : "بسبب عدم توفير طبيب متخصص بالوحدة الصحية وهو ما يجعل المرضى يلجأون للسفر إلى القرى المحيطة التى يتوفر بها أطباء أو إلى المحافظة لتلقى العلاج، حيث إن تكاليف المستشفيات الخاصة لا يستطيعها أهل القرية".









وتابعوا: "يجب على المسئولين بالصحة توفير أطباء لاستقبال الحالات والإسعافات الأولية، وكذلك لتصريحات الدفن عن مواطنين فى كفر ديما التابعه لمركز كفر الزيات محافظة الغربية ، لتخفيف المعاناة عن الأهالي، خاصة كبار السن من النوعين والأمراض المزمنة وذوي الاحتياجات الخاصة".









وناشدوا المسئولين التدخل لمراقبة الوحدة الصحية وتوفير بها الطاقم الطبي اللازم لعلاج المواطنين المرضى فى كل الأوقات، حيث إن المرض لا يعرف توقيتا محددا.





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