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مصطفى بكري: مصر تنسق مع الأطراف الليبية للعمل على تطبيق إعلان القاهرة..فيديو

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 08:27 م
الإعلامي مصطفى بكري
الإعلامي مصطفى بكري
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محمود محسن
أكد الإعلامي مصطفى بكري أن إعلان القاهرة الذي صدر بشأن ليبيا يحدد خارطة الطريق مؤكدا أنه تضمن لا للميليشيات وحكومتها والعمل على دعم الجيش الوطني ولا تدخلات في الشأن الليبي. 

وأضاف بكري خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار عبر فضائية صدى البلد أن مصر لن تتنازل عن هذا الموقف وتنسق مع مجلس النواب الليبي بأعتباره الجهة الشرعية في ليبيا والقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية للعمل على تنفيذ تلك القرارات.

وتابع مقدم برنامج حقائق واسرار أن هناك وفدا مصريا برئاسة نائب رئيس المخابرات العامة ونائب وزير الخارجية وسافروا إلى طرابلس وتم التأكيد على الموقف المصري الواضح في الحل السلمي ووحدة الشعب الليبي ورفض التدخل الخارجي.

وأشار بكري إلى أن مصر لن تترك طرابلس لتركيا وحدها مؤكدا أن مصر تنسق مع الأطراف الليبية والعمل على تطبيق إعلان القاهرة ولن يكون هناك تجاوز لخط "سرت- الجفرة"
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