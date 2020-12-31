لمواجهة كورونا.. شركة المحلة للغزل والنسيج تحدد أصحاب الحق فى الإجازات الاستثنائية







وحدد مجلس الادارة الفئات التى يحق لهم الاجازات الاستثنائية :





اولا: تمنح العاملة الحامل او التى ترعى طفلا او اكثر يقل عمره عن 12 عاما أجازة استثنائية لحين صدور قرارات أخرى فى هذا الشأن مع تقديم إقرار بالحالة الاجتماعية موقع عليها الام العاملة مرفقا به أصل شهادة ميلاد الطفل.





ثانيا :منح أجازة استثنائية للموطف او العامل من أصحاب الأمراض المزمنة المتقدمة (الأورام غير الحميدة التى تخضع للعلاج الإشعاعى او الكيماوى ،القلب ،الكبد، الفشل الكلوى ،أمراض الدم ،الروماتويد) ويتم موافاة الشركة بطلب موقع منه مرفقا به شهادة من مستشفى حكومى مزيلة بشعار الجمهورية بحالته المرضية وما اذا كان هناك علاج احترازي ام علاج للتعافى من الحالة المرضية.



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و اوضح مجلس الادارة انه سيتم صرف الاجر الأساسى فقط للمنطبق عليه القرار مع ضرورة تناوب القائم بالإجازة مع زملائه بالنسب التى تترائى لكل قطاع على حدة بالتوافق مع المعايير الإيجابية فى العملية الانتاجية

حرصا على سلامة العاملين..



أعلن مجلس ادارة شركة مصر للغزل و النسيج بالمحلة الكبرى التابعة للقابضة للغزل احدى شركات وزارة قطاع الاعمال العام عن التزامها بتعليمات الدولة باتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية و الاحتياطية للمواجهة وباء فيروس كورونا و تنظيم العمل و قواعد التشغيل بالشركة.وحدد مجلس الادارة الفئات التى يحق لهم الاجازات الاستثنائية :اولا: تمنح العاملة الحامل او التى ترعى طفلا او اكثر يقل عمره عن 12 عاما أجازة استثنائية لحين صدور قرارات أخرى فى هذا الشأن مع تقديم إقرار بالحالة الاجتماعية موقع عليها الام العاملة مرفقا به أصل شهادة ميلاد الطفل.ثانيا :منح أجازة استثنائية للموطف او العامل من أصحاب الأمراض المزمنة المتقدمة (الأورام غير الحميدة التى تخضع للعلاج الإشعاعى او الكيماوى ،القلب ،الكبد، الفشل الكلوى ،أمراض الدم ،الروماتويد) ويتم موافاة الشركة بطلب موقع منه مرفقا به شهادة من مستشفى حكومى مزيلة بشعار الجمهورية بحالته المرضية وما اذا كان هناك علاج احترازي ام علاج للتعافى من الحالة المرضية.اقرأ ايضا .. وزير البترول يعين خالد موافى رئيسا لـ بتروبل و ومحمد رشدي فى ايجاس و اوضح مجلس الادارة انه سيتم صرف الاجر الأساسى فقط للمنطبق عليه القرار مع ضرورة تناوب القائم بالإجازة مع زملائه بالنسب التى تترائى لكل قطاع على حدة بالتوافق مع المعايير الإيجابية فى العملية الانتاجيةحرصا على سلامة العاملين..

ووجه هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، الشركات القابضة التابعة للوزارة وشركاتها التابعة، بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات والتدابير الاحترازية والصحية اللازمة حفاظا على سلامة العاملين وتنظيم العمل، في ضوء التكليفات الصادرة عن مجلس الوزراء وقرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا".



وشدد توفيق على التزام كافة الشركات بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية والصحية وتنظيم العمل وقواعد تشغيل العاملين طبقا لما تراه الجهة محققا للصالح العام وبما يراعي التدابير الاحترازية المطلوبة في مواجهة فيروس كورونا حفاظا على سلامة العاملين وأيضا المترددين على جهة العمل، مع مراعاة الالتزام باستمرار تخفيض أعداد العاملين بالقطاعات الإدارية والخدمية بالشركات وتدوير العمل بشكل تبادلي بما لا يتعارض مع سير العمل بهذه القطاعات.