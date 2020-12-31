عبد المنعم سعيد: لو عرضوا عليا لقاح كورونا هاخذه فورا

استعرض الكاتب والمفكر السياسي عبد المنعم سعيد، أبرز الأحداث السياسية والاقتصادية والصحية التي حدثت في عام 2020 .





وقال عبد المنعم سعيد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين في برنامج " آخر النهار " المذاع على قناة " النهار: "شهدنا منازعات سياسية واتهامات متبادلة بين أمريكا والصين في 2020".





وأضاف عبد المنعم سعيد: "لم يحدث تاريخيا هذا القدر من الكوارث العالمية إلا وصاحبها نزاعات مسلحة كبيرة في العالم، مثلما حدث في أعقاب الكساد الكبير واندلاع الحرب العالمية الثانية".





وتابع عبد المنعم سعيد :" هناك قفزة كبيرة في البشرية لإنتاج اللقاح الخاص بفيروس كورونا، و لأول مرة يكون في يد البشرية لقاح لفيروس بعد أقل من عام من الإعلان عن المرض".





وأردف عبد المنعم سعيد:" من الأخبار الجيدة التي خرجنا بها من عام 2020 هو توصل العالم لمجموعة من اللقاحات لمواجهة فيروس كورونا"، مضيفا:" العالم تعلم كيفية استغلال ما هو متاح له".





ولفت عبد المنعم سعيد إلى أن العالم أصبح أكثر استعدادا وتأهيلها لتكييفات جديدة مع التكنولوجيا والعلاقات الاجتماعية والنظم الخدمية والتعليمية عما كان عليه سابقا "، مضيفا : لو عرض عليا لقاح كورونا هاخده فورا".