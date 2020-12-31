فولكس فاجن تسوى دعاوى فضيحة الديزل الشهيرة مقابل 750 مليون يورو

قامت شركة فولكس فاجن الألمانية للسيارات بإنهاء دعاوى التعويض المرفوعة عليها، والتي بلغت ما يقرب من 55 ألف دعوى بحلول نهاية عام 2020.



وأكدت بعض التقارير أن هناك معلومات تفيد بأن هناك 30 ألف دعوة فردية، ولكن لم يتم تسويتها، كما قدمت عروضا لأصحاب أكثر من 15 ألف من هذه الدعاوى.



وكان محامو الشركة قد اتفقوا بعد مرحلة من الأخذ والرد للتعويض حيث يتراوح التعويض بين 1350 إلى 6257 يورو على كل سيارة وفقا للاستهلاك وعمر كل سيارة، ولكن توصلت فولكس فاجن إلى تسويات تقدر إلى 25 ألف دعوى فردية منفصلة.



وتعهدت فولكس فاجن لأصحاب الدعاوى الفردية بدفع جميع التعويضات لمرة واحدة، وذلك مع إمكانية احتفاظ صاحب الدعوى، وذلك فإن البديل هو انتظار حكم المحكمة، والذي سيصدر في ضوء تفسير المحكمة الاتحادية، كما يمكن لصاحب الدعوى الحصول على سعر الشراء، ولكن مخصوم منه تكلفة استهلاك السيارة مع إلزامه برد السيارة للشركة.



كما أن البيانات الصادرة من الشركة أكدت أنه تم تسوية جميع المطالب، والتي اعتبرتها مشروعة والبالغ حتى الآن 245 ألف دعوى، وذكرت الشركة أنها دفعت في هذه التسوية ما يقرب من 750 مليون يورو.

