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اقتصاد

البورصة تربح 32.2 مليار جنيه في 3 أشهر

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 11:28 م
صدى البلد
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محمد صبيح
بلغ إجمالي القيمة السوقية 650.9 مليار جنيه للبورصة المصرية مما يمثل ارتفاعا بنحو 5.2 %خلال الفترة من أكتوبر 2020 حتى نهاية العام.

وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة نحو 32.2 مليار جنيه بختام تعاملات الفترة المشار إليها مسجلا 650.9 مليار جنيه مقابل 618.7 مليار جنيه.

وأغلق مؤشر ايجى اكس 30 عند 10845 نقطة، مسجلا انخفاضا بنحو 1.13%بينما سجل مؤشر egx70 صعودا بنسبة 7% مغلقا الفترة عند 2145 نقطة.

 بينما سجل مؤشر P&S ارتفاعا بنحو 8.22% مغلقا الفترة عند 1,782.17نقطة.


وبالنسبة لمؤشر capped EGX30 فقد سجل ارتفاعا بنحو 3.79%مغلقا عند 13245 نقطة. بينما
سجل مؤشر EWI EGX100 ارتفاعا بنحو 6.96 %مغلقا الفترة عند 3097 نقطة.
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