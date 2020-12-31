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محمد موسى: هيئة البريد في عهد شريف فاروق تنطلق إلى آفاق جديدة

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 10:11 م
البريد
البريد
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عبد الخالق صلاح
أشاد الإعلامي محمد موسى،  بقرار الهيئة القومية للبريد باستمرار إعفاء أصحاب المعاشات من رسوم فتح حساب المعاش حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢١.

وأضاف موسى خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، " الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، سيجعلها هيئة عالمية، لافتا أنه قام بالعديد من الإنجازات غير المسبوقة خلال عام 2020 ، مؤكدا أنه يسير وفق أطر ودراسات حديثة كما يحدث في جميع دول العالم.

وتابع "موسى" الهيئة ستنطلق إلى آفاق جديدة في ظل قيادة دؤوبة جاءت لتخرجها من عنق الزجاجة".

وقال الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، إن الهيئة قررت إعفاء جميع حسابات المعاشات من رسوم فتح حساب المعاش ورسوم إصدار البطاقات ورسوم التحويلات والرسوم الإدارية ورسوم المصادقات وذلك خلال الفترة من 1 يناير 2021 وحتى 30 يونيو 2021.

وأوضح الدكتور شريف فاروق رئيس البريد، أن هذا القرار يأتي في إطار دعم خطط الدولة نحو تطبيق الشمول المالي والتحول الرقمي وتماشيًا مع تعليمات البنك المركزي المصري للبنوك وبهدف التيسير على أصحاب المعاشات والتخفيف عنهم مشيرًا إلي أن حساب المعاش الذي يقدمه البريد المصري يتمتع بالعديد من المميزات التي سيستفيد منها أصحاب المعاشات ومنها سهولة التعامل مع جميع ماكينات الصراف الآلي والتسوق الإلكتروني ودفع الفواتير بالإضافة إلى إصدار كارت الخصم المباشر "ميزة" كما يتمتع الحساب بعائد يومي متغير يضاف يوميًا علي الحساب بهدف تحقيق أكبر استفادة لأصحاب المعاشات.
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