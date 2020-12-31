حلمي النمنم: كل شيء سهل وميسر أمام جيل الثمانينيات

قال الكاتب حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، إن جيل السبعينات جيل الصعاب، خاصة أنه عاش القديم وانفتح على الجديد، بداية من حرب أكتوبر حتى ثورة 25 يناير، ثم جاء جيل الثمانينات .





وأضاف الكاتب حلمي النمنم، عبر مداخلة هاتفية بالإعلامي عمرو عبد الحميد في برنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الخميس، أن المفردات والقضايا تغيرت في نهاية السبعينيات بعد توقيع معاهدة السلام مع إسرائيل.





وأوضح أن قضايا كثيرة تغيرت، إضافة إلى طريقة الحصول على المعلومات تغيرت كثيرا، وهذا أدى إلى سهولة الحصول على المعلومة، وأصبحت حق أساسي من حقوق الإنسان ويجب أن تصل إليه أينما يكون.



