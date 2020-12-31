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رياضة

أفضل اللحظات.. حسين الشحات يودع 2020 بكلمات مؤثرة

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 10:04 م
حسين الشحات
حسين الشحات
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مصطفى كرم
شارك حسين الشحات لاعب النادي الأهلي مجموعة من الصور له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، احتفالا بالعام الميلادي الجديد.


وعلق الشحات على الصور قائلا " ان لم تكن دائما البدايات جيدة فالنهايات تكون سعيدة جدا .. أفضل اللحظات في ٢٠٢٠ وهو اسعد اللحظات... نأمل في لحظات اكثر سعادة في ٢٠٢١ وأن ندعو الله أن يحفظنا جميعا ويرفع عنا الوباء ونكون بخير جميعا ".


ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة منافسه وادي دجلة ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الممتاز. 


ويدخل النادي الأهلي فاقدا العديد من العناصر الأساسية له في الفريق، بعد تعرض بعضهم لإصابات والبعض الآخر أظهرت مسحتهم الخاصة بفيروس كورونا إيجابيتها. 




يفقد الأهلي، محمود كهربا، طاهر محمد طاهر، جيرالدو ، مروان محسن، محمد مجدي قفشة، محمد هاني، عمرو السولية، جونيور اجاي، ناصر ماهر، اكرم توفيق، رامي ربيعة.
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