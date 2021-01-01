ساومت الملاك على إرجاعها مقابل أموال.. حبس عصابة سرقة السيارات بالقاهرة

قررت جهات التحقيق، حبس عامل بمكتب سيارات ومندوب بشركة لقطع غيار السيارات، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص فى سرقة السيارات بأسلوب كسر الزجاج وتوصيل الأسلاك بالقاهرة .





وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن نشاط المتهمين وإعداد تقرير مفصل عنهما.





وكانت قد كشف بلاغ سرقة سيارة عن توصل رجال مباحث القاهرة لتشكيل عصابي تخصص فى سرقة السيارات النقل بأسلوب مساومة مالكيها وإعادتها لهم نظير مبالغ مالية.





تبلغ لقسم شرطة الأميرية من صاحب مصنع بلاستيك ومقيم شارع المطرية ـ دائرة القسم قرر باكتشافه سرقة السيارة ملكه " نقل" حال توقفها أمام العقار سكنه.





وفي وقت لاحق ورد إليه اتصال تليفوني من هاتف " محدد " ساومه خلاله المتصل على إعادة السيارة نظير مبلغ مالي 50 ألف جنيه.





بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص كاميرات المراقبة بالمنطقة محل الواقعة وتتبع خط سير هروب مرتكبيها أمكن ضبط السيارة المُستولى عليها بمكان إخفائها منطقة حدائق الأهرام / جيزة.





وبتكثيف التحريات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها عامل بمكتب سيارات ومندوب بشركة لقطع غيار السيارات تم استهدافهما بمأمورية أسفرت عن ضبطهما حال استقلالهما سيارة والمبلغ بسرقتها، وبحوزتهما (مفتاح انجليزي , مفك ).





وبمواجهتهما اعترفا بسرقة السياراتين بأسلوب ( كسر الزجاج وتوصيل الأسلاك ) باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهما بقصد مساومة مالكيها على إعادتها لهم نظير مبالغ مالية، باستدعاء المجني عليهما تعرفا على السيارتين، واتهامهما بالسرقة.





بتطوير مناقشتهما للربط بينهما وبين القضايا المجهولة اعترفا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة السيارات النقل بذات الأسلوب ومساومة مالكيها وإعادتها لهم نظير مبالغ مالية، وأقرا بارتكاب عدد ( 4 ) حوادث سرقة سيارات بذات الأسلوب.



