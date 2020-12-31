ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

فترة زلزال 1992 كانت صعبة للغاية.. صابر الرباعي يكشف كواليس زياراته لـ مصر

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 10:07 م
صابر الرباعي
صابر الرباعي
Advertisements
هاني حسين
قال المطرب صابر الرباعي، إنه يسافر كثيرا إلى مصر من التسعينيات، مضيفا أنه "عاش فترة زلزال 1992 في مصر وكانت لحظات صعبة للغاية".

وأضاف صابر الرباعي في حواره مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم" المذاع على قناة "سي بي سي": "دخلت لجنة الاستماع في الإذاعة المصرية وحصلت على إجازة وحلمي بكر سمعني في لجنة الاستماع".

وتابع صابر الرباعي: "كان أمامي كبار المجال في لجنة الاستماع وهذا ما كنت أطمح له قبل سفري من تونس، مضيفا: "زمان عشان تغني ويتسمع صوتك في مصر كنت تحتاج إلى صوت ورباطة جأش".

وأرسل الرباعي والشاذلي تحياتهما خلال الحلقة لكل الجمهور العربي احتفالا بالسنة الجديدة وتمنيا للجميع دوام الصحة والسعادة بعد مرور واحدة من أصعب السنوات في العقود الأخيرة بسبب جائحة كورونا.  
 
وكشف الرباعي خلال الحلقة للمرة الأولى عن ألبومه الجديد وقصائد الفصحى التي يقدمها وسر ارتباطه وعشقه للقاهرة والمصريين وعبر عن امتنانه للموسيقى المصرية وروادها الذين شرف بالتعامل معهم في بداية مشواره ومنهم سيد مكاوي ومحمد الموجي وكمال الطويل بعد لقائه بهم في لجنة الإذاعة المصرية. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

انتخابات النواب 2020| مسن من أمام اللجنة للشباب: متضيعوش الفرصة.. فيديو

"طرب وتحدي ولعب ".. كواليس سهرة صابر الرباعي في ليلة رأس السنة مع منى الشاذلي |صور

أول تصريح من صابر الرباعى بعد توليه منصب نقيب الفنانين التونسيين

منى الشاذلي لـ صابر الرباعي: مساء الفل والورد على صوت جميل

منى الشاذلي: 2020 سنة نكسر وراها 100 قلة وألف زير.. فيديو

عملت 20 مسحة.. صابر الرباعي: 2020 سنة ملهاش طعم وكبيسة

ترشيحاتنا

قرارات جديدة بشأن الدراسة عن بعد وتأجيل جميع الامتحانات الشفوية والعملية بـ الجامعات

شاهد.. السعودية تودع 2020 بأمطار غزيرة

انهيار صلاح عبدالله في جنازة شقيقه الأصغر.. صور

انسى الأهلي.. أسطورة صن داونز يوجه رسالة لـ سيرينو بعد فشل انتقاله إلى القلعة الحمراء

نقل الإعلامي وائل الإبراشي إلى العناية المركزة بعد إصابته بـ كورونا

خبيرة الأبراج تحذر من مرض سيصيب العظام والحلق في 2021

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صدمة عائلية.. أب يلقى مصرعه بعد محاولة إنقاذ ابنه الوحيد من الموت غرقا

كيفية علاج الاختناق من المنظفات

هؤلاء ممنوعون من إجراء عمليات تكميم المعدة.. تعرف عليهم