فترة زلزال 1992 كانت صعبة للغاية.. صابر الرباعي يكشف كواليس زياراته لـ مصر

قال المطرب صابر الرباعي ، إنه يسافر كثيرا إلى مصر من التسعينيات، مضيفا أنه "عاش فترة زلزال 1992 في مصر وكانت لحظات صعبة للغاية".





وأضاف صابر الرباعي في حواره مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم" المذاع على قناة "سي بي سي": "دخلت لجنة الاستماع في الإذاعة المصرية وحصلت على إجازة وحلمي بكر سمعني في لجنة الاستماع".





وتابع صابر الرباعي: "كان أمامي كبار المجال في لجنة الاستماع وهذا ما كنت أطمح له قبل سفري من تونس، مضيفا: " زمان عشان تغني ويتسمع صوتك في مصر كنت تحتاج إلى صوت ورباطة جأش".





وأرسل الرباعي والشاذلي تحياتهما خلال الحلقة لكل الجمهور العربي احتفالا بالسنة الجديدة وتمنيا للجميع دوام الصحة والسعادة بعد مرور واحدة من أصعب السنوات في العقود الأخيرة بسبب جائحة كورونا.