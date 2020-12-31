محافظ أسوان: تطوير السوق السياحي بما يليق بالمدينة التاريخية.. فيديو

قال محافظ أسوان اللواء أشرف عطية، إن السوق السياحي في أسوان هو من ضمن تاريخ البلد، وكان يجب الاهتمام به، وتم تطويره بشكل يليق بالمحافظة.





وأضاف أشرف عطية خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أنه سيكون هناك عدة افتتاحات في محافظة أسوان خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع العيد القومي للمحافظة.



