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حوادث

حبس عصابة سرقة السيارات بالإكراه بمدينة بدر في القاهرة

الجمعة 01/يناير/2021 - 03:01 ص
حبس متهمين
حبس متهمين
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اسلام مقلد
قررت جهات التحقيق، حبس شخصين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص فى سرقة السيارات بالإكراه من المواطنين بمدينة بدر.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن نشاط المتهمين وإعداد تقرير مفصل عنهما.

وكان قد تمكن رجال مباحث القاهرة من ضبط مرتكبى واقعة سرقة سيارة أحد المواطنين بالإكراه بمدينة بدر.

فقد وردت معلومات لوحدة مباحث قسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة بشأن قيام شخصَين بعرض سيارة أجرة "تاكسى"  للبيع على أحد تجار الخردة بدائرة القسم للبيع بأقل من سعر مثيلاتها.

بتكثيف التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وأن السيارة مُبلغ بسرقتها بمحافظة الشرقية كرهًا عن قائدها، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال حضورهما لإستقلال السيارة وبحوزتهما عدد 2 سلاح أبيض "كتر، سنجة" .

وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بسرقة السيارة كرهًا عن قائدها تحت تهديد الأسلحة البيضاء المضبوطة بحوزتهما.

باستدعاء المجنى عليه تعرف على السيارة والمتهمان واتهمهما بسرقته بالإكراه ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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