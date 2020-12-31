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توك شو

رانيا علواني: أنا أهلاوية جدا ولكن لا أكره الغير

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 10:11 م
رانيا علواني
رانيا علواني
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قسم التوك شو
أكدت الدكتورة رانيا علواني، عضو مجلس ادارة النادي الاهلى، أن هناك فرقا بين تشجيع كل شخص لناديه والتعصب، فالتشجيع والولاء للنادي طبيعي ولكن التعصب أمر مرفوض.

ووجهت رانيا علواني رسالة للجماهير قائلة: "أنا اهلاوية جدا ولكن لست متعصبة، وشدة الحب للنادي بتاعك طبيعي ولكن بدون كره الغير".

وأوضحت"علواني"، في حوار ببرنامج "حديث القاهرة"  على قناة "القاهرة والناس"، أن هناك مشكلة لدي المصريين والعرب بشكل عام وهي أنهم لا يحبون أن يروا مشاكلهم ولكن يضعون المشاكل عند الاخرين، مؤكدة أن السوشيال ميديا ساعدت على تضخيم هذه الظواهر.

وتابعت: "احنا كمصريين وعرب بنحب نشوف ان المشكلة عند الاخر، والسوشيال ميديا بيضخم النظريات المؤامرة والترويج لأفكار سيئة، وخلال 2020 كنا محتاجين نشعر بالأمل ونحس بالضحك وشاهدت افلام ابيض واسود ومسرحيات كثير للخروج من أجواء كورونا".

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