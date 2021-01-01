حبس سيدة استولت على 2 مليون جنيه من المواطنين لتوظيفها في تجارة الأحذية

قررت جهات التحقيق، حبس سيدة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامها بالاستيلاء على مليوني جنيه من المواطنين بزعم استثمارها فى تجارة الأحذية.





وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن نشاط المتهمة وإعداد تقرير مفصل عنها.





وكان قد ألقى رجال الأمن القبض علي سيدة استولت علي مليوني جنيه بزعم استثمارها فى تجارة الأحذية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم توظيف الأموال.





فقد تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من عدد 3 أشخاص – مقيمين بالقاهرة بقيام سيدة حاصلة على دبلوم - مقيمة بمنطقة عين شمس بالقاهرة بتلقي مبالغ مالية من الشاكين بلغت حوالى ( مليونى جنيه ) لاستثمارها فى مجال تجارة الأحذية ، مٌقابل أرباح مُتفق عليها فيما بينهم وقيامها بالاستيلاء على تلك الأموال وأمتنعت عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ ، حيث أكدت تحريات ادارة مكافحة جرائم النقد والتهريب صحة البلاغ .





وبتكثيف التحريات تبين تردد المتهمة على دائرة قسم شرطه الوايلى بالقاهرة ، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها.



