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البابا تواضروس: المنيا محافظة لها ظروف خاصة وتحتاج إلى توعية.. فيديو

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 10:07 م
البابا تواضروس، بابا
البابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية
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محمود محسن
أكد البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، أن محافظة المنيا من المحافظات التي لها ظروف خاصة جدا جغرافيًا واجتماعيًا.


وأضاف تواضروس خلال لقاء له ببرنامج نظرة عبر فضائية صدى البلد، أن محافظة المنيا تحتاج إلى توعية ثقافية وفنية قوية.
 

وتابع بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية: "أنا على أتم استعداد للجلوس مع أي إنسان يريد الاستفسار عن أي شيء يخص الكنيسة، وكنت واحدا من تلاميذ مدرسة  البابا شنودة وعملت معه من عام 1971 حتى عام 2012 وتعلمت منه الكثير سواء كنت كاهنا أو راهبا أو اسقفا او بطريرك والبعض يريدني أن اكون نسخة من البابا شنودة".


وأشار البابا تواضروس إلى أنه من أكثر الأشياء التي أسعدته إصدار قانون بناء الكنائس، مؤكدا انه في 4 سنوات استطاع تقنين أوضاع 1600 كنيسة وهو إنجاز كبير.


وقال بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية إنه ليس هناك وثيقة بين الكنيسة المصرية والكنيسة الكاثوليكية في الفاتيكان حول توحيد المعمودية.
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