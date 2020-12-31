كورونا يستوحش والفيروس المتحور ينتشر بسرعة.. ووهان بؤورة التفشي تحتفل بصخب بعام 2021 وسط صمت العالم.. البرازيل تعلن اكتشاف سلالة جديدة للوباء.. والصين تمنح سينوفارم أول موافقة على استخدامه

- إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 82.7 مليون حالة

-البرازيل تعلن اكتشاف سلالة جديدة لـ كورونا

-سلالة كورونا الجديدة تتفشى بسرعة.. إنجلترا تقترب من الإغلاق العام

-رصد ثاني إصابة بسلالة كورونا الجديدة بأمريكا.. وتحذير بتفشيها في جميع الولايات





قبل عام، كان العالم يحتفل باستقبال السنة الجديدة، بحيوية ونشاط مفعم وآمال كثيرة، لكن مع تفشي وباء كورونا "كوفيد-19" في بؤرته الأولى ووهان الصينية وانتقاله إلى الدول الأخرى، وتحولت الأحلام بالثروة والمال إلى أمنيات ودعوات بالصحة وانتهاء هذا الفيروس الذي تجاوز عدد الإصابات المسجلة به حول العالم 82.7 مليون حالة، حسبما كشفت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، صباح اليوم الخميس.





كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين تجاوز 46.7 مليون، فيما تجاوز إجمالي الوفيات المليون و805 آلاف حالة، وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.





وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وفرنسا والمملكة المتحدة وتركيا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا وكولومبيا والأرجنتين والمكسيك وبولندا وإيران.





كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك وإيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا.





وإيذانا ببدء السنة الجديدة، تستقبل دول العالم العام الميلادي الجديد 2021 وسط ظروف استثنائية وأجواء حزينة وصامتة، في ظل استمرار تفشي فيروس كورونا وظهور سلالات جديدة له، وتشديد إجراءات الوقاية وفرض قيود صارمة؛ مثل قرارات حظر التجول والحجر الصحي وإغلاق الحدود.





ووهان تحتفل بالسنة الجديدة





وبرغم من ذلك، امتلأت شوارع مدينة ووهان الصينية، مهد ظهور فيروس كورونا "كوفيد-19"، بالحشود الضخمة، لاستقبال العام الميلادي الجديد 2021، في مشهد لا يمكن تصوره، حيث إن بقية العالم يحتفل بمجئ السنة في المنازل بسبب زيادة إصابات الوباء وتفشيه.





ونشرت صحيفة "صن" البريطانية، لقطات مصورة للمواطنين في ووهان الذين احتشدوا لاستقبال 2021، يرتدي بعضهم الكمامات ويحملون البالون والألعاب النارية، لكن ليس بحجم الحشود المعتادة في هذه المناسبة.





وفي غضون ذلك، كان الشباب يتكدسون في النوادي الليلية، مؤكدين أنهم كانوا حذرين، لكنهم لم يكونوا قلقين بشأن الإصابة بفيروس كورونا.





ومن اللافت للنظر أنه لم يتم الإبلاغ عن حالة إصابة جديدة بالوباء محليًا منذ 10 مايو الماضي، بعد رفع واحدة من أكثر عمليات الإغلاق صرامة في العالم قبل سبعة أشهر.





بريطانيا وإغلان عام





فيما حذر خبير استشاري للحكومة البريطانية، من أن إنجلترا من المتوقع أن تخضع كلها لحالة إغلاق وطني بحلول نهاية يناير المقبل.





ووفقًا لموقع "مترو" البريطاني، قال الدكتور مايك تيلديسلي، عضو اللجنة التي تقدم المشورة للحكومة، إن المزيد من القيود محتملة.





وفي حديثه لإذاعة "بي بي سي" البريطانية، أوضح أن حالات الإصابة بفيروس كورونا تتزايد بطريقة مقلقة، لذلك فيعتقد أن البلاد ستشهد زيادة في القيود، ربما على معظم البلاد والتي ستكون في المستوى 4 أو ربما في نهاية المطاف سيتم الإعلان عن إغلاق وطني قبل نهاية يناير المقبل.





وكانت بريطانيا، اعلنت أمس أنه سيتم نقل منطقة ميدلاندز وشمال شرق إنجلترا بالإضافة إلى أجزاء من الشمال الغربي والجنوب الغربي، إلى مستوى 4 من قيود الإغلاق اعتبارًا من اليوم الخميس.





وبذلك دخل 75 % من سكان إنجلترا للعزل اعتبارا من الخميس بعدما وسّعت الحكومة البريطانية نطاق المناطق الخاضعة للتدابير الأكثر صرامة، والتي فُرضت لاحتواء طفرة في أعداد المصابين بكوفيد-19 ناجمة عن سلالة متحوّرة من الوباء.





وتقضي القيود، التي تلزم المواطنين بالبقاء في المنزل، بأنه يجب على الناس عدم مغادرة منازلهم ما لم يكن لديهم عذر معقول، كما يجب إغلاق الأعمال بما في ذلك المحلات التجارية غير الأساسية وصالات الألعاب الرياضية ومصففي الشعر.





وأعلنت السلطات الصحية في البرازيل، اليوم الخميس، اكتشاف سلالة جديدة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، قادرة على الانتشار بشكل أسرع، وذلك غير السلالة الجديدة في بريطانيا والطفرة المتحورة في جنوب إفريقيا.





وقالت السلطات الصحية في البرازيل وفق شبكة "سي ان ان برازيل" إنه من خلال التسلسل الجيني لمريضين، تم اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد.





وذكر معهد طب المناطق الحارة في جامعة ساوباولو أن الطفرة الجديدة لفيروس كورونا المستجد، ليست أكثر فتكا من غيرها، بل أسرع في الانتشار.





وأضاف المعهد أن هذا الاكتشاف يزيد من ضرورة الحفاظ على الرعاية الصحية للمصابين، وضرورة الحجر الصحي للقادمين من أوروبا فور عودتهم.





الموافقة على لقاح سينوفارم في الصين





وبشأن اللقاحات المضادة للوباء، منحت الصين، اليوم الخميس، لقاح "سينوفارم" المضاد لفيروس كورونا، أول موافقة على استخدامه كلقاح للوقاية من كوفيد-19.





ووفقا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، وافق المنظمون الصينيون، على أول لقاح محلي لفيروس كورونا في البلاد، طورته شركة الأدوية العملاقة "سينوفارم" المملوكة للدولة، حسبما أعلن مسؤولون، اليوم الخميس.





وتأتي الموافقة بعد يوم من إعلان شركة "سينوفارم" أن لقاحها فعال بنسبة 79.34٪ ، مستشهدة بتحليل مؤقت للمرحلة الثالثة من التجارب السريرية.





وقامت الصين بتوسيع نطاق برنامج استخدام اللقاحات في حالات الطوارئ بشكل كبير في الأسابيع الأخيرة.





ثاني حالة بالسلالة الجديدة في أمريكا





أعلنت ولاية كاليفورنيا الأمريكية، تسجيل حالة إصابة ثانية بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، مما يعكس انتشار العدوى بصورة واسعة في الولايات المتحدة.





وأكد حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم، هذا النبأ، خلال محادثة مع الدكتور أنتوني فاوتشي، رئيس المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية في أمريكا، لكنه لم يكشف عن أي تفاصيل عن الشخص المصاب.





ومن جانبها، قالت الدكتورة تارا كيرك سيل من جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، إنه مع ظهور أول حالة إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا في أمريكا، فمن المحتمل أن يكون هناك المزيد من الحالات في جميع أنحاء البلاد أكثر مما يتم الإبلاغ عنه حاليًا.





وأضافت سيل في تصريحات إذاعية "أعتقد أنه من الآمن جدًا افتراض أن هذه السلالة المتحورة موجودة في مناطق متعددة من الدولة".