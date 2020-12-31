خالد الجندي لـ المتشددين: تحرمون تهنئة غير المسلمين وتجيزون الحصول على التأشيرة لبلادهم

قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن جماعات التخلف يقولون إنه لا يجوز تهنئة غير المسلمين بأعيادهم،"رغم أنهم يقولون ذلك لكنهم يقولون إنه يجوز أخذ التأشيرة إلى بلادهم والاحتماء بجيوشهم".





وأضاف "الجندى"، خلال برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر قناة "dmc"، أن أصحاب الخطاب المتشدد أمثال "الحوينى والعدوى"، تسببوا فى أزمة كبيرة وجعلوا قلوب بعض المسلمين يعمها السواد والغل تجاه اخواننا الأقباط، مشددًا على أن خطاب هؤلاء المتشددين يعد خطابا جاهلا.