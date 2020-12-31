خالد الجندي لـ المتشددين: تحرمون تهنئة غير المسلمين وتجيزون الحصول على التأشيرة لبلادهم

قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن جماعات التخلف يقولون إنه لا يجوز تهنئة غير المسلمين بأعيادهم،"رغم أنهم يقولون ذلك لكنهم يقولون إنه يجوز أخذ التأشيرة إلى بلادهم والاحتماء بجيوشهم".
وأضاف "الجندى"، خلال برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر قناة "dmc"، أن أصحاب الخطاب المتشدد أمثال "الحوينى والعدوى"، تسببوا فى أزمة كبيرة وجعلوا قلوب بعض المسلمين يعمها السواد والغل تجاه اخواننا الأقباط، مشددًا على أن خطاب هؤلاء المتشددين يعد خطابا جاهلا.
قال الشيخ خالد الجندى
، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الاستعانة بالعرافين، على شاشات الفضائيات، نوع من الدجل والكذب، وهذا الأمر ليس علما وإن كان علما لأخذ به فى تحديد مصير الشعوب.
وتابع الجندى، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "اللى يروح لواحد عشان يقوله على حاجة فيها غيب، سواء كاهن او عراف او منجم، كفر بالله"، مستشهدا بالحديث النبوي الشريف: من أتى كاهنًا أو عرافًا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد.
قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية،إن عام 2020 قربنا إلى الله عز وجل بسبب المحنة التى تعرض لها العالم فى هذا العام، موضحًا أن فيروس كورونا "كوفيد19"،تسبب فى توبة كثيرين إلى الله سبحانه وتعالى فضلًا عمن نال الشهادة، وتخلصنا من ذنوب ومعاصى كثيرة.
وتابع الجندى: "كوفيد19 أغلق بيوت الدعارة والمراقص والبارات وصالات القمار التى فى العالم ..يعنى لو جه ولى من أوليار الله الصالحين مكنش قدر يقنع الناس بترك هذه المعاصى زى ما عمل كوفيد 19".
وناشد "الجندى"، الجميع بأن لا يفقدوا الثقة فى الله عز وجل، رغم ضحايا الفيروس القاتل والخسائر الاقتصادية، وتابع:"كل شئ يعوض شرط أن لا تفقد الثقة فى الله".