برلمانية: تجاوز صادرات مصر الزراعية لأول مرة الـ 5 ملايين طن يؤكد تميز القطاع

قالت النائبة جواهر الشربينى ، عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان إن تجاوز صادرات مصر الزراعية لأول مرة الـ 5 ملايين طن يؤكد على أن قطاع الزراعة متميز مهما حدث من أزمات، وأنه يسير فى طريقه لا يكل ولا يمل.

وأشارت الشربينى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن الفلاح المصرى مجتهد بطبيعته يساهم فى دعم اقتصاد مصر من الناحية الإنتاجية وزيادة الإنتاج سواء المحاصيل الإستراتيجية أو الخضروات.

كما أكدت عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان أن مراكز الأبحاث تستنبط بذور تضاعف الإنتاج ، مما أدى زيادة حجم صادراتنا الزراعية إلى الخارج ، مشيرة إلى أننا نستهلك فى السوق المحلى أكثر من 10 ملايين طن.

ووجهت الشكر الرئيس السيسى والفلاح المصرى ، خاصة وأن الرئيس هو من وجه بضرورة دعم الفلاح المصرى من خلال ضرورة توفير كافة مستلزمات الإنتاج له.

وكان قد أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى أكثر من 5 ملايين طن هذا العام رغم ظروف تفشي فيروس كورونا وارتباك حركة النقل والتجارة الدولية بنسبة تصل إلى 25%.





وأشاد القصير بالجهود التي بذلها رجال الحجر الزراعي خلال هذا العام لتسهيل إجراءات التصدير ومواصلة العمل على مدار الساعة سواء في المزارع أو الموانئ ومحطات التصدير.





وقال إن عام كورونا شهد أيضا فتح 11 سوقا جديدة أمام منتجاتنا الزراعية أهمها السوق الياباني وتوقيع بروتوكول لتصدير المانجو المصرية إلى الولايات المتحدة الأمريكية الأمر الذي يؤكد على جودة المنتجات الزراعية المصرية وزيادة الطلب عليها من كل دول العالم.





وزير الزراعة أكد أن الصادرات بلغت 5 ملايين و65 ألفا و325 طنا من المنتجات الزراعية بما يعادل 2,1 مليار دولار حوالي 33 مليار جنيه مصري الأمر الذي يسهم في دعم الاحتياطي بالنقد الأجنبي.





وضمت قائمة أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة الموالح، البطاطس، البصل، البنجر، الرمان، العنب، البطاطا، المانجو، الثوم، الفراولة، الفاصوليا، الجوافة، الفلفل.



