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أخبار العالم

مصرع 20 شخصا وإصابة 11 في حادث سير بالجزائر

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 10:25 م
حادث سير في الجزائر
حادث سير في الجزائر
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قسم الخارجي
لقي 20 شخصا، من بينهم مواطنون أفارقة، مصرعهم في حادث سير بمدينة تمنراست جنوب الجزائر. 

ووفقا لوسائل إعلام جزائرية، لقى 20 شخصا مصرعه وأصيب 11 آخرون، في حادث سير في مدينة تمنراست أقصى جنوب الجزائر. 

ومن ناحية أخرى، أفادت صحيفة النهار الجزائرية بتسجيل زلزال ضرب ولاية المدية الجزائرية مساء أمس الأربعاء. 

وذكرت الصحيفة الجزائرية قائلة : في حدود الساعة 19 و01 دقيقة وقعت هزة أرضية  بقوة 3 درجات على مقياس ريختر بولاية المدية.

ووفق مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية حدد مركز الهزة بـ 6 كيلوميترات شمال غرب تمزڨيدة الجزائرية.

وكانت  الصفحة الرسمية  للإذاعة الجزائرية علي موقع التدوينات القصيرة تويتر  في وقت سابق اعلنت عن وقوع هزة أرضية بقوة 3.8 درجة تضرب “بوحمدان” بولاية ‎قالمة الجزائرية دون الإفصاح عن وجود ضحايا من عدمه.
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