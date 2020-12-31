تحرى وبائي وعينات دم لمخالطي المريضة بداء الفيل في طوخ

قالت الدكتورة هناء سرور عضو مجلس النواب، مساعد وزير الصحة إن فريق عمل وحدة الملاريا بمديرية الصحة بالمنوفية قام بسحب عينات دم من المخالطين والمجاورين لحالة صفاء عبد المجيد مريضة داء الفيل بقرية طوخ طنبشا ببركة السبع.





وأوضحت هناء سرور أنه تم رش المصرف الموجود حول عزبة الطعيمة بطوخ طنبشا والقيام بالإجراءات اللازمة لتحرى الوبائي ومكافحة إنتشار مرض الفلاريا والملاريا بالمحافظة.





وتقدمت هناء سرور بالشكر والتقدير للدكتور السيد الدجوى مدير عام إدارة المتوطنة بمديرية الصحة وجميع للعاملين بالقطاع الوقائي بوحدة الملاريا بركة السبع على استجابتهم السريعة واتخاذ اللازم .



