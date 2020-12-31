ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

تحرى وبائي وعينات دم لمخالطي المريضة بداء الفيل في طوخ

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 11:31 م
تحرى وبائي وعينات
تحرى وبائي وعينات دم للحالات المخالطة والمجاورة لحالة صفاء
Advertisements
قالت الدكتورة هناء سرور عضو مجلس النواب، مساعد وزير الصحة إن فريق عمل وحدة الملاريا بمديرية الصحة بالمنوفية قام بسحب عينات دم من المخالطين والمجاورين لحالة صفاء عبد المجيد مريضة داء الفيل بقرية طوخ طنبشا ببركة السبع.

وأوضحت هناء سرور أنه تم رش المصرف الموجود حول عزبة الطعيمة بطوخ طنبشا والقيام بالإجراءات اللازمة لتحرى الوبائي ومكافحة إنتشار مرض الفلاريا والملاريا بالمحافظة.

وتقدمت هناء سرور بالشكر والتقدير للدكتور السيد الدجوى مدير عام إدارة المتوطنة بمديرية الصحة وجميع للعاملين بالقطاع الوقائي بوحدة الملاريا بركة السبع على استجابتهم السريعة واتخاذ اللازم .

وزارت هناء سرور المواطنة صفاء عبد المجيد مريضة داء الفيل بمنزلها بقرية طوخ طنبشا استجابة منها لاستغاثة أطلقتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي لعلاجها وتم إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة لبدء رحلة العلاج.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

أم تستغيث بوزارة الصحة: كل أمنيتى علاج ابنى مريض السرطان على نفقة الدولة.. صور

وفاة مرشح جولة إعادة انتخابات النواب بدائرة بركة السبع وقويسنا

10 آلاف جنيه مساعدة ونقل إلى المستشفى ورعايه صحية.. هكذا تعاملت المنوفية مع مريضة داء الفيل

وزير التعليم لـ صدى البلد: إعفاء ابنة مريضة بداء الفيل من المصروفات المدرسية

محافظ المنوفية: رفع 10 آلاف طن قمامة من مقلبي تلا وقويسنا.. صور

نائب وزير الصحة تستجيب لاستغاثة أب لعلاج ابنه

ترشيحاتنا

صدمة عائلية.. أب يلقى مصرعه بعد محاولة إنقاذ ابنه الوحيد من الموت غرقا

رحلة ترفيهية تنتهي بموت وشيك.. ثلاثيني في حالة حرجة بسبب لدغة ثعبان

انهيار صلاح عبدالله في جنازة شقيقه الأصغر.. صور

أحمد سعد وخطيبته وبشرى ضيوف القاهرة اليوم.. صور

خبيرة الأبراج تحذر من مرض سيصيب العظام والحلق في 2021

تقرير فرنسي: الزمالك وافق على انتقال مصطفى محمد إلى سانت إيتيان

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القناع يسبب جفاف العين.. دراسة تقدم نصائح مهمة

دراسة: مرضى كورونا يعانون من مشاكل نفسية

رحلة ترفيهية تنتهي بموت وشيك.. ثلاثيني في حالة حرجة بسبب لدغة ثعبان