Jeep تنطلق بنسختها الجديدة من رانجلر 392 روبيكون | صور

كشفت مؤخرًا شركة JEEP الأمريكية المتخصصة في اصدارات سيارات الطرق الوعرة وتقنية الدفع الرباعي 4x4، عن أحدث النسخ المقدمة للايقونة الشهيرة رانجلر، والتي تحمل قدرات خاصة تليق بالصانع الأمريكي العريق.





تعتمد رانجلر روبيكون 392 على منظومة الدفع الرباعي، بينما تستمد قوتها من سواعد محرك Hemi V8، سعة 6.4 لتر، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 470 حصان، وعزم دوران يبلغ 637 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 8 سرعات.





وبفضل هذه الإمكانيات يمكن لنسخة رانجلر روبيكون 392 أن تحقق قوة تسارع تجعلها تنطلق من النقطة 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم/ساعة خلال فترة زمنية مدتها 4.5 ثانية.





حصلت السيارة على ملامح الايقونة رانجلر المعهودة ولكن جاءت أعلى بنسبة 5 سم عن النسخ السابقة من هذا الطراز، وانظمة تعليق متطورة، وعجلات رياضية ذات نقشة مميزة تجعلها تنفرد بأداء قوي على الطرق الوعرة، مدعومة بجنوط سوداء اللون على طريقة JEEP.





تميزت رانجلر روبيكون 392 بمصابيح دائرية وشبكات أمامية طويلة المظهر من 7 مقاطع، إضافة إلى مصابيح ضباب على جانبي الصادم الأمامي، ومصابيح اشارة مثبتة في مقدمة الرفارف الأمامية.





كما ضمت داخليًا مقصورة مميزة ومقود حركة مزود بالعديد من أنظمة التحكم، وشاشة لعرض الوسائط المتعددة والخرائط، وزود الجزء الخلفي للسيارة بمنظومة عادم رباعية وعواكس ضوئية صغيرة أسفل العجلة البديلة المثبتة في الناحية الخلفية.