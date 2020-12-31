يا حبيبتي يا مصر.. أحمد موسى يشارك عمر كمال الغناء على الهواء

شارك الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة "صدى البلد"، المطرب عمر كمال الغناء على الهواء، لأغنية " يا حبيبتي يا مصر" للفنانة الراحلة شادية.





وقدم عمر كمال مجموعة من أشهر أعماله الفنية بينها انتي معلمة، وبهوايا.





ومن جانبه هنأ الإعلامي أحمد موسى، الشعب المصري بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2021.





وقال احمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد": "كل سنة وانتم طيبين، وسنة 2020 كانت صعبة ولكنها مرت بفضل الله".



