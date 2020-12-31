رونالدو يحتفل مع عائلته بالعام الجديد

احتفل البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، ببداية العام الجديد 2021.





ونشر رونالدو صورة عبر حسابه الشخصي على انستجرام رفقة صديقته جورجينا رودريجيز وأولاده ووجه رسالة لجماهيره مع انطلاقة العام الجديد.





رونالدو أكد أن عام 2020 لم يكن بالسهل، وتمنى أن يكون العام الجديد سعيدا على الجميع.





وتصدر رونالدو قائمة الهدافين للدوريات الخمس الكبري بـ 33 هدفا متفوقا على روبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونخ ومحمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي.





ومن المقرر أن يلعب رونالدو مع يوفنتوس في المواجهة المقبلة أمام أودينيزي يوم الأحد المقبل.