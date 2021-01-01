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تعليم

يا ريتني كنت في الكلية .. رواد السوشيال ميديا تعليقا على تأجيل الامتحانات بالمدارس والجامعات

الجمعة 01/يناير/2021 - 02:18 ص
تأجيل الامتحانات
تأجيل الامتحانات
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هدى عبد الله
واصل عدد كبير من طلاب المراحل التعليمية المخالفة التعليق على قرار رئيس مجلس الوزراء بتأجيل الامتحانات لما بعد انتهاء إجازة الفصل الدراسي الأول واستكمال الدراسة اون لاين.

ولاقى قرار التأجيل للامتحانات ردودا واسعة من الطلاب في المراحل التعليمية المخالفة على وسائل التواصل الاجتماعي والتي جاءت  تعليقاتهم أغلبها تأييدا له في الوقت الحالي في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت ريم نصر عبر حسابها بتويتر "‏لاحظت بعد قرار تأجيل الامتحانات إن في ناس متضايقة إن اللي ما ذاكرش هيتساوى باللي ذاكر وبصراحة الحياة مش منافسة، كل شخص له طريق مختلف، ونجاح مختلف ومفهوم النجاح أصلًا المفروض يكون مختلف، يعني لما شخص ينجح أو لا ده لا يتعارض بمثقال ذرة مع نجاحك من عدمه".

وأضافت هاجر الدسوقي" ‏يا ريتني كنت في الكلية يا جدع كان زمان فرحت ب خبر تأجيل الامتحانات و اعتبره احتفال ب الكريسماس بدل ما الواحد مش لاقي حد ولا حاجة يعملها و القهاوي قفلت".

وتابعت  ايه عبد الله "‏كل الناس قاعدين يتكلموا عن تأجيل الدراسة وانا متخرجه ولا فارق معايا حاجه ". 

وفي إطار مواجهة تداعيات انتشار فيروس كرونا المستجد، وحرصًا على صحة وسلامة كل المُنتسبين إلى العملية التعليمية، من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، والمعلمين، وافق مجلس الوزراء على المقترح الذي تقدمت به كل من وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والتربية والتعليم والتعليم الفني،  باستكمال تدريس المناهج الدراسية اعتبارًا من السبت المقبل، وحتى نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ بنظام التعليم عن بعد، مع استيفاء المتطلبات الأساسية، والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية، وتأجيل كل الامتحانات التي كان من المقرر عقدها في هذا الفصل لما بعد انتهاء إجازة نصف العام، مع تطبيق ذلك على كل أنواع التعليم ومستوياته. 

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