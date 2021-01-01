فضلت شقيان حتى 2016.. عمر كمال: خدت ورث أبويا وعملت ألبوم وفشل.. فيديو

كشف المطرب عمر كمال، كواليس بداياته، قائلا:" كنت ببيع شرائط دينية أمام المساجد ووالدي كان إمام جامع".





وأضاف عمر كمال في حواره مع الإعلامي احمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" كنت بسافر محافظات كثيرة واسجل الخطب للكثير من المشايخ وأقوم بطباعة الشرائط وأقوم ببيعها".





وتابع عمر كمال:" انا فضلت شقيان في حياتي حتى عام 2016 وبدأت عملي من 2005".





واكمل عمر كمال:" قررت اعمل شريط في 2008 ولم ينجح ولم يسمع عليه أحد شيء وكنت عمله بـ 8000 جنيه وانا ساعتها كنت شغال في شركة سكر وباخد 50 جنيه يومية في 12 ساعة عمل في اليوم ".



