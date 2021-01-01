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تعليم

انطلاق دورة إعداد المدربين TOT بمركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس

الجمعة 01/يناير/2021 - 03:00 ص
طلاب جامعات
طلاب جامعات
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حسام الفقي
قال الدكتور إسلام السعيد مدير مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس انطلاق أقوى دورات إعداد المدربين TOT "أونلاين" باعتماد مركز تعليم الكبار جامعة عين شمس يفتتح التدريب دكتور محب الرافعي وزير التربية والتعليم الأسبق.

وأضاف السعيد خلال تصريحاته لـ صدى البلد أن المتدرب يحصل على شهادة باللغة العربية معتمدة من جامعة عين شمس ومركز تعليم الكبار بالجامعة والمركز العربي للتعلم مدى الحياة والتدريب ACLLT، باجتياز الدورة بنجاح، بعدد ساعات 54 ساعة تدريبية شاملة عدد ساعات التدريب وكذلك التطبيقات العملية والتكليفات.

وأكد الدكتور إسلام أنه يحصل أيضا على عدد من المتدربين المتميزين على شهادة تقدير لتميزهم في الدورة ويحصل المتدرب على مجموعة من الكتب الإلكترونية في مختلف التخصصات وكتب في التنمية البشرية تفيده في بداية حياته العملية كمدرب وإمكانية الحصول على الشهادة المعتمدة باللغات الأجنبية بتكلفة 100 جنيه.

وأشار إلي أن الدورة ثلاثة مستويات، 9 أيام أونلاين، مدرب مختلف لكل يوم تدريبي، لتكتسب خبرات ومهارات كل مدرب.

وأوضح مدير مركز تعليم الكبار ان مواعيد الدورة الدورة "عشرة" أيام "أونلاين" وسوف  يتم عقدها في الفترة من 31 إلى 16يناير 2021 من السادسة حتى العاشرة مساء أيام الخميس والجمعة والسبت لمدة ثلاثة أسابيع.

أصدر الدكتور  محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس قرارا باستمرار  منح العاملين بالإدارة العامه بالجامعة والكليات ووحدات الجامعة المختلفة اجازة بالتبادل على دفعتين.

علي أن تبدأ إجازة الدفعه الاولى اعتبارا من يوم الأحد الموافق 3/1/2021  حتى يوم الخميس الموافق 7/1/2021.

وتبدأ إجازة الدفعة الثانية اعتبارا من يوم الأحد الموافق 10/1/2021 حتى يوم الخميس الموافق 14/1/2021.

و يجدد هذا القرار لمدة أسبوعين اعتبارا من 17/1/2021.

ويستثنى من هذا القرار كل من الإدارة العامة للأمن الجامعي والدفاع المدني، الإدارة العامة للشئون الهندسية، الإدارة العامة للشئون الإدارية و شبكة المعلومات الجامعية ووحدات تكنولوجيا المعلومات بالكليات.

جاء ذلك بناء علي توصيات مجلس الوزراء بتخفيض أعداد العاملين في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
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