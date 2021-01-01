انطلاق دورة إعداد المدربين TOT بمركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس

قال الدكتور إسلام السعيد مدير مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس انطلاق أقوى دورات إعداد المدربين TOT "أونلاين" باعتماد مركز تعليم الكبار جامعة عين شمس يفتتح التدريب دكتور محب الرافعي وزير التربية والتعليم الأسبق.





وأضاف السعيد خلال تصريحاته لـ صدى البلد أن المتدرب يحصل على شهادة باللغة العربية معتمدة من جامعة عين شمس ومركز تعليم الكبار بالجامعة والمركز العربي للتعلم مدى الحياة والتدريب ACLLT، باجتياز الدورة بنجاح، بعدد ساعات 54 ساعة تدريبية شاملة عدد ساعات التدريب وكذلك التطبيقات العملية والتكليفات.





وأكد الدكتور إسلام أنه يحصل أيضا على عدد من المتدربين المتميزين على شهادة تقدير لتميزهم في الدورة ويحصل المتدرب على مجموعة من الكتب الإلكترونية في مختلف التخصصات وكتب في التنمية البشرية تفيده في بداية حياته العملية كمدرب وإمكانية الحصول على الشهادة المعتمدة باللغات الأجنبية بتكلفة 100 جنيه.





وأشار إلي أن الدورة ثلاثة مستويات، 9 أيام أونلاين، مدرب مختلف لكل يوم تدريبي، لتكتسب خبرات ومهارات كل مدرب.





وأوضح مدير مركز تعليم الكبار ان مواعيد الدورة الدورة "عشرة" أيام "أونلاين" وسوف يتم عقدها في الفترة من 31 إلى 16يناير 2021 من السادسة حتى العاشرة مساء أيام الخميس والجمعة والسبت لمدة ثلاثة أسابيع.



