انطلاق دورة إعداد المدربين TOT بمركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس

قال الدكتور إسلام السعيد مدير مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس انطلاق أقوى دورات إعداد المدربين TOT "أونلاين" باعتماد مركز تعليم الكبار جامعة عين شمس يفتتح التدريب دكتور محب الرافعي وزير التربية والتعليم الأسبق.
وأضاف السعيد خلال تصريحاته لـ صدى البلد أن المتدرب يحصل على شهادة باللغة العربية معتمدة من جامعة عين شمس ومركز تعليم الكبار بالجامعة والمركز العربي للتعلم مدى الحياة والتدريب ACLLT، باجتياز الدورة بنجاح، بعدد ساعات 54 ساعة تدريبية شاملة عدد ساعات التدريب وكذلك التطبيقات العملية والتكليفات.
وأكد الدكتور إسلام أنه يحصل أيضا على عدد من المتدربين المتميزين على شهادة تقدير لتميزهم في الدورة ويحصل المتدرب على مجموعة من الكتب الإلكترونية في مختلف التخصصات وكتب في التنمية البشرية تفيده في بداية حياته العملية كمدرب وإمكانية الحصول على الشهادة المعتمدة باللغات الأجنبية بتكلفة 100 جنيه.
وأشار إلي أن الدورة ثلاثة مستويات، 9 أيام أونلاين، مدرب مختلف لكل يوم تدريبي، لتكتسب خبرات ومهارات كل مدرب.
وأوضح مدير مركز تعليم الكبار ان مواعيد الدورة الدورة "عشرة" أيام "أونلاين" وسوف يتم عقدها في الفترة من 31 إلى 16يناير 2021 من السادسة حتى العاشرة مساء أيام الخميس والجمعة والسبت لمدة ثلاثة أسابيع.
أصدر الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس قرارا باستمرار منح العاملين بالإدارة العامه بالجامعة والكليات ووحدات الجامعة المختلفة اجازة بالتبادل على دفعتين.
علي أن تبدأ إجازة الدفعه الاولى اعتبارا من يوم الأحد الموافق 3/1/2021 حتى يوم الخميس الموافق 7/1/2021.
وتبدأ إجازة الدفعة الثانية اعتبارا من يوم الأحد الموافق 10/1/2021 حتى يوم الخميس الموافق 14/1/2021.
و يجدد هذا القرار لمدة أسبوعين اعتبارا من 17/1/2021.
ويستثنى من هذا القرار كل من الإدارة العامة للأمن الجامعي والدفاع المدني، الإدارة العامة للشئون الهندسية، الإدارة العامة للشئون الإدارية و شبكة المعلومات الجامعية ووحدات تكنولوجيا المعلومات بالكليات.
جاء ذلك بناء علي توصيات مجلس الوزراء بتخفيض أعداد العاملين في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.