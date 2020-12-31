عمر كمال يحكي عن بدايته قبل الشهرة ومعرفته بـ حمو بيكا.. فيديو

حكى المطرب عمر كمال عن بداية شهرته بعد أغنية «الغربة»، موضحا أن أغنية الغربة كانت سبب في سفره لعديد من بلدان العالم، ولكن أغنية «بنت الجيران »كانت نقلة كبيرة في حياته.





وقال «كمال» خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» إنه كان يعيش في قلق معظم الوقت قبل شهرته، موضحا أنه بدأ مشواره مع صديقه حمو بيكا.



