ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

عمر كمال يحكي عن بدايته قبل الشهرة ومعرفته بـ حمو بيكا.. فيديو

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 11:52 م
مطرب عمر كمال
مطرب عمر كمال
Advertisements
كريم الخطيب
حكى المطرب عمر كمال عن بداية شهرته بعد أغنية «الغربة»، موضحا أن أغنية الغربة كانت سبب في سفره لعديد من بلدان العالم، ولكن أغنية «بنت الجيران »كانت نقلة كبيرة في حياته.

وقال «كمال» خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» إنه كان يعيش في قلق معظم الوقت قبل شهرته، موضحا أنه بدأ مشواره مع صديقه حمو بيكا.

شارك الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة "صدى البلد"، المطرب عمر كمال الغناء على الهواء، لأغنية " يا حبيبتي يا مصر" للفنانة الراحلة شادية.

وقدم عمر كمال مجموعة من أشهر أعماله الفنية بينها انتي معلمة، وبهوايا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

لأول مرة في جر شكل.. حمو بيكا يحكي معاناته مع المرض وخلافه مع عمر كمال.. فيديو

عمر كمال مع أحمد موسى وحلقة خاصة جدا ليلة رأس السنة على صدى البلد

احتفالا برأس السنة.. عمر كمال لـ متابعيه: استنوني مع الإعلامي الكبير أحمد موسى

عمر كمال يدشن شركة إنتاج فني

يا حبيبتي يا مصر.. أحمد موسى يشارك عمر كمال الغناء على الهواء

حفلة خاصة.. عمر كمال مع أحمد موسى بمناسبة ليلة رأس السنة على صدى البلد

ترشيحاتنا

قرارات جديدة بشأن الدراسة عن بعد وتأجيل جميع الامتحانات الشفوية والعملية بـ الجامعات

التفاصيل المالية لصفقة انتقال بواليا لـ الأهلي

تعددت السلالات.. مدير مستشفى عزل: أعراض جديدة ظهرت فى موجة كورونا الثانية

تطبق الأحد المقبل.. 50 جنيها غرامة عدم ارتداء الكمامة

سر تحول الأهلي لضم والتر بواليا

بعد إصابته بكورونا: محمود كهربا يودع 2020 بكلمات مؤثرة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القناع يسبب جفاف العين.. دراسة تقدم نصائح مهمة

دراسة: مرضى كورونا يعانون من مشاكل نفسية

رحلة ترفيهية تنتهي بموت وشيك.. ثلاثيني في حالة حرجة بسبب لدغة ثعبان