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محافظات

كيف يقضي مصابو كورونا في سيناء ليلة رأس السنة

الجمعة 01/يناير/2021 - 02:25 ص
كيف يقضى مصابو كورونا
كيف يقضى مصابو كورونا في سيناء ليلة راس السنه
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احمد صالح
يقضي المصابون بفيروس كورونا المستجد في ،محافظة شمال سيناء، ليلة راس السنة هذا العام، في غرفة من أربعة جدران، داخل مستشفيات العزل ،خاصة مستشفى الشيخ زويد المركزي ومستشفى العريش العام ، ومستشفى بئر العبد د المركزي. 

وقالت إحدى الممرضات المكلفات برعاية المصابين بفيروس كورونا المستجد بمستشفى العريش العام انه يتم التواصل معهم لتقييم العلاج المناسب لهم من فيروس كورونا المستجد ، وخلال تلك الفترات يتناوب على علاجهم وخدمتهم طاقم طبي وإداري، لا تستغرق مهمته سوى دقائق قليلة يقدم لهم خلالها الدواء والغذاء ، إلى جانب تنظيف غرفهم بالمواد المطهرة.

بينما يقضي المصابون بفيروس كورونا المستجد والمعزولين في المنازل ليلة رأس السنة، داخل غرفة، خاصة أن فترة علاج بعضهم قد تطول لأسابيع، فيما يقضى البعض الآخر مدة لا تقل عن 5 أيام، يكونون فيها بعيدين عن أفراد الأسرة والأهل والأصدقاء والعالم الخارجي حتي لا يصاب المخالطين لهم في المنزل .

وقال المواطن أبو أحمد، من العريش إنه فضل عزل نفسه داخل غرفة فوق سطح المنزل الذي يمتلكه، حيث يقوم أفراد الأسرة بوضع احتياجاته خارج الغرفة، ثم ويبتعد، حيث أقوم بتناولها وأعود داخل الغرفة مرة اخري.

وأكد أنه كان حريصا على جلب تليفزيون داخل الغرفة حتى يتمكن من قضاء وقت دون ملل إلي جانب قراءة القرآن الكريم وأداء الصلوات في ميعادها الي جانب قيام الليل حتى يمضي الوقت خفيفا طوال فترة العزل.

واحرص كذلك على التعرض لأشعة الشمس التي تعتبر جزء أساسي في عملية العلاج الي جانب استخدام المشروبات الساخنة، مثل مشروب الزعتر والمرمرية والنعناع، والزنجبيل وكذلك استنشاق عصير البصل لتوسيع الشعب الهوائية والتي تحقق سهولة في عملية التنفس .

كما تقوم باستخدام المحمول في تلقي الاتصالات من الأصدقاء والأقارب ممن يقاومون على الاطمئنان على حالتي ، إلى جانب الاتصال لأفراد الأسرة لتجهيز ما احتاجه من طلبات يوميه ،خاصة بالنظافة او الأكل أو المشروبات بشكل دوري ، وكذلك الاطمئنان علي حالتي أولا بأول.

وقال الدكتور طارق محمد كامل شوكه، وكيل وزارة الصحة بمحافظة شمال سيناء ، ان مديرية الصحة سجلت  اليوم الخميس، شفاء 21 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد وإصابة 4 حالات جديدة اليوم الخميس، حيث توجد 20 حالة تحت الحجز بالمستشفيات العريش والشيخ زويد وبئر العبد .. إلى جانب 198 حالة عزل منزلي .

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