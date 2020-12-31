إيران تدفع 150 ألف دولار لـ 176 من عائلات ضحايا الطائرة الأوكرانية المنكوبة

كشفت الحكومة الإيرانية ، عن أن عائلات الـ176 شخصًا الذين كانوا على متن الرحلة المنكوبة ستتلقى 150 ألف دولار لكل منهم ، أو ما يعادله باليورو ، كتعويض عن الحادث المميت.

وذكرت وكالة أنباء الجمهورية الرسمية أن مجلس الوزراء الإيراني أشار إلى أنه يجب دفع الأموال للأسر "دون النظر إلى عرقهم وجنسياتهم بما يتوافق مع المعايير الدولية". بالإضافة إلى ذلك ، ذكر التقرير أنه سيتم سحب الأموال من وزارة الطرق والتنمية الحضرية "بالتعاون مع القطاعات الوطنية الأخرى".

ولم يتم تقديم تاريخ محدد للإفراج عن الأموال.





وردا على الإعلان قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية أوليه نيكولينكو لرويترز "هذا الوضع غير مقبول بشكل خاص لأننا نتحدث عن مصير الأبرياء."



وأضاف المسؤول أن "الجانب الأوكراني يتوقع من إيران مسودة تقرير فني حول ملابسات إسقاط الطائرة".



بعد اجتماع مجلس الوزراء ، كشف وزير النقل والتنمية الحضرية الإيراني محمد إسلامي للصحافيين أن التقرير النهائي عن الرحلة التي تم إسقاطها قد اكتمل وسيصدر عن منظمة الطيران المدني الإيرانية قريبًا.



