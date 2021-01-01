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توك شو

مرحلة السلف والديون .. عمر كمال يروي موقفا جرحه وتأذى منه نفسيا.. فيديو

الجمعة 01/يناير/2021 - 12:36 ص
عمر كمال
عمر كمال
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هاني حسين
قال المطرب عمر كمال، إنه قبل النجاح دخل في مرحلة السلف والديون، مضيفا:"  كان عليا فلوس لناس كتير ".

وأضاف عمر كمال في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"   جت عليا أيام كنت بستلف جاكيت البدلة من صحابي عشان أحضر بيها مناسبة ".

 وتابع :"   كنت بسمع كلام يؤذيني نفسيا وزمان كنت شغال في شركة حديد وصلب  عامل نظافة، ورحت فقرة في فرح  عشان اغني، وبعد أسبوعين لاقيت العريس شغال في الشركة اللي أنا شغال فيها وشافني وانا بكنس الشوارع والموقف ده أثر فيا وجرحني ".

وأكمل :" لازم الواحد يعمل اللي عليه ويتعب ويشقى  عشان يوصل لحلمه وعلى كل واحد التعامل مع الله".

ولفت عمر كمال:" اشتغلت في كل حاجة لتوفير مصدر دخل لأن والدي توفي منذ فترة طويلة وكان من الضروري العمل  كي انفق على بيتي واسرتي ".
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