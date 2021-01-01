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توك شو

عمر كمال : "كل حد دعمني ومشيلى خطوة أنا أمشيله بلاد" .. فيديو

الجمعة 01/يناير/2021 - 02:21 ص
المطرب عمر كمال
المطرب عمر كمال
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محمود محسن
قال مطرب المهرجانات عمر كمال أنني من بعد فترة 2011 حتى 2015 كنت أعمل في النوادي والكافيهات في السويس وكنت أعتمد على مجموعة من الأغاني لفنانين أخرين.

وأضاف كمال خلال لقاء له لبرنامج على مسئوليتي عبر فضائية صدى البلد تقديم الإعلامي أحمد موسى أن كل من دعمني ومشيلى خطوة انا بمشيله بلاد".

وتابع المطرب عمر كمال أن الفنانين الجداد على عيني وراسي ودعمهم كبير بالنسبة لي لكن هناك من دعمني ووقف بجانبي وساعدني أنا ممتن لهم مؤكدا أنى كنت بحصل على 10 جنيه وكنت بقول "جوجو" في الفرح.

وأشار كمال إلى أنني كنت عندما أذهب إلى القاهرة كنت أنتظر خارج الكافيه لمدة قد تصل إلى 6 ساعات حتى ينتهي من يقوم بالغناء .

وقال المطرب عمر كمال أنني عملت في كافيه خليجي وحصلت على 800 جنيه وكان مبلغ كبير بالنسبة لما  كنت أحصل عليه من قبل.
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