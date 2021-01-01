6 يناير ... جامعة حلوان تنظم مسابقة لتعليم الطلاب شرح المشروعات العلمية

تنظم إدارة النشاط العلمي والتكنولوجي بالادارة العامة لرعاية الشباب جامعة حلوان مسابقة أفضل CD علي مستوي كليات الجامعة للعام الجامعي 2021/2020.
وذالك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة.
أوضحت الجامعة ، أنه يقدم الطالب خلال الـCD بحثا اجتماعيا أو طبيا أو هندسيا أو فكرة ابتكارية أو مشروع، على أن يراعي فيه :- وضوح الألوان وتنسيقها, ووضوح التعبير والتفاعل بين البرنامج والمستخدم باستخدام التعريفات، والإخراج الفني باستخدام برامج (FLASH MULTI MEDIA - BOWER BOINT- VIDEO).
ونوهت الى انه علي الطلاب الرغبين بالاشتراك بالمسابقة تجهيز الCD وتقديمه لإدارة النشاط العلمي والتكنولوجي بالادارة العامة لرعاية الشباب جامعة حلوان بمبني (و) إدارة الجامعة في موعد غايته 6 يناير 2021.
جدير بالذكر انه قد فعلت جامعة حلولن نظام التعليم عن بعد حتى نهاية الفصل الدراسى الاول عبر مواقع التواصل التواصل الاحتماعى و برانامج ميكروسوفت .