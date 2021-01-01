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تعليم

6 يناير ... جامعة حلوان تنظم مسابقة لتعليم الطلاب شرح المشروعات العلمية

الجمعة 01/يناير/2021 - 05:01 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
تنظم إدارة النشاط العلمي والتكنولوجي بالادارة العامة لرعاية الشباب جامعة حلوان مسابقة أفضل CD علي مستوي كليات الجامعة للعام الجامعي 2021/2020. 

وذالك  تحت رعاية  الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة.

أوضحت الجامعة ، أنه يقدم الطالب خلال الـCD بحثا اجتماعيا أو طبيا أو هندسيا أو فكرة ابتكارية أو مشروع، على أن يراعي فيه :- وضوح الألوان وتنسيقها, ووضوح التعبير والتفاعل بين البرنامج والمستخدم باستخدام التعريفات، والإخراج الفني باستخدام برامج (FLASH MULTI MEDIA - BOWER BOINT- VIDEO).

ونوهت الى انه علي الطلاب الرغبين بالاشتراك بالمسابقة تجهيز الCD وتقديمه لإدارة النشاط العلمي والتكنولوجي بالادارة العامة لرعاية الشباب جامعة حلوان بمبني (و) إدارة الجامعة في موعد غايته 6 يناير 2021.

جدير بالذكر انه قد فعلت جامعة حلولن نظام التعليم عن بعد حتى نهاية الفصل الدراسى الاول عبر مواقع التواصل التواصل الاحتماعى و برانامج ميكروسوفت .
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