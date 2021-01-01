ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

بعلم مصر.. بدء العد التنازلي للعام الجديد على كوبري تحيا مصر

الجمعة 01/يناير/2021 - 12:52 ص
كوبري تحيا مصر
كوبري تحيا مصر
Advertisements
مصطفى كرم
شهد محيط كوبري تحيا مصر  بروض الفرج بالقاهرة أجواء مبهرة احتفالا بليلة راس السنة الميلادية الجديدة 202‪1

ورصدت عدسة صدى البلد بدأ العد التنازلي للعام الجديد و أجواء الاحتفال على كوبرى تحيا مصر الذي تزين بعلم مصر 

وتقام احتفالية لرأس السنة ٢٠٢١ على جسر تحيا مصر "الاعرض في العالم " ويشمل الحفل عروض ضوئية مبهرة وذلك في تمام الساعة الثانية عشر بعد منتصف الليل يوم الجمعة المقبل، وسيتم بث الحفل على كافة القنوات المصرية استقبالًا للعام الجديد، مع انتشار أمني مكثف لرجال المجموعة الافريقية للتأمين.

وتحرس المجموعة الافريقية للتأمين على حراسة فرحة المصريين، من خلال التواجد لرجالها بمحيط مكان الاحتفالية التي تصدر البهجة والفرحة للمصريين.

ويحتفل العالم بميلاد سنة جديدة في منتصف ليل 31 ديسمبر 2020، وتستعد معظم العواصم الكبرى بدول العالم باحتفالية مبهرة تعبر عن مكانة تلك العواصم عالميا.

وغالبا ما تكون تلك الاحتفالات حول أحد أهم إنجازات الدولة مصحوبة بالكثير من مظاهر البهجة والفرح ويتم نقلها إعلاميًا لكي تنقل صورة إيجابية عن تلك العاصمة والدولة ويكون حدثًا مميزًا يظل جزءًا من هوية المدينة للعام كله.

واستعدت المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسي، لعمل احتفالية كبرى في القاهرة، وراجعت المواقع المختلفة للإنجازات التي تعبر عن الدولة الحديثة والتى تمت خلال عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، ولذا وقع الاختيار على (كوبرى تحيا مصر) وذلك باستخدام الألعاب النارية المتقدمة والتي تعطي صورة مبهرة على شاشات التلفزيون العالمية لتضاهي احتفالات العواصم العالمية الكبرى.

بعلم مصر.. بدء العد التنازلي للعام الجديد على كوبري تحيا مصر
بعلم مصر.. بدء العد التنازلي للعام الجديد على كوبري تحيا مصر
بعلم مصر.. بدء العد التنازلي للعام الجديد على كوبري تحيا مصر
بعلم مصر.. بدء العد التنازلي للعام الجديد على كوبري تحيا مصر
بعلم مصر.. بدء العد التنازلي للعام الجديد على كوبري تحيا مصر
بعلم مصر.. بدء العد التنازلي للعام الجديد على كوبري تحيا مصر
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بدء العد التنازلى.. شاهد عروضا مبهرة للمتحدة من على كوبري تحيا مصر

شاهد.. استعدادات احتفالات رأس السنة بكوبري تحيا مصر

زينة الكريسماس والأجراس.. أجواء الاحتفال بالعام الجديد في شارع شبرا ..شاهد

ترقب عالمي لـ ليلة حماقي بالأهرامات.. أبرز احتفالات العواصم والمدن الكبرى في رأس السنة

دبي تبهر العالم بعرض ألعاب نارية خيالي احتفالا بقدوم 2021

وسط صيحات الآلاف من أمام برج خليفة.. الإمارات تستقبل عام 2021 بعروض مبهرة.. فيديو

ترشيحاتنا

روبي تشارك ويجز أغنية باظت في ليلة رأس السنة

أخبار الفن.. تفاصيل جنازة حاتم على والعزاء.. وحيد حامد يمر بأزمة صحية

طبيب منتخب الشباب: ربيع ياسين المسئول عما حدث في تونس

وكيل جيرالدو: رفع اسم اللاعب من قائمة الأهلي يساوي قيمة عقده حتى 2023

روبي تشعل إستوديو معكم بـ أغنية طب ليه بيداري

رئيس أركان الجيش السعودي يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد كوارث 2020.. شاهد بابا نويل "شحات" في شوارع مصر .. فيديو

بمكونات رخيصة.. أسهل طريقة لتنظيف الفرن

توقعات 2021 .. سنة متجددة ومليئة بالابتكارات