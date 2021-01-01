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توك شو

شريف عامر لآسر ياسين: أنا ليا برستيجي الوقور

الجمعة 01/يناير/2021 - 01:20 ص
صدى البلد
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إسراء صبري
روى الإعلامي شريف عامر، كثير من المواقف والقصص الخاصة به، قائلا: أن أول مرة أقول حاجات شخصية.. بتجمع مع أصدقاء المدرسة.. وزوجتى كانت معايا في المدرسة وعارفة أصحابي".

وتوجه بالحديث إلى آسر ياسين، قائلا: "أنا مكنتش شاطر في المدرسة زيك.. وكنت محدد أن عايز ابقى أيه في المستقبل"، معقبا: أنا بعيد تماما عن موضوع الأدب والروايات.

وقام الفنان آسر ياسين ببعض الحركات على الطريق، ليبادره "شريف عامر" قائلا: اهدى أنا ليا برستيجي الوقور كدا".
 
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