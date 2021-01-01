شريف عامر لآسر ياسين: أنا ليا برستيجي الوقور

روى الإعلامي شريف عامر، كثير من المواقف والقصص الخاصة به، قائلا: أن أول مرة أقول حاجات شخصية.. بتجمع مع أصدقاء المدرسة.. وزوجتى كانت معايا في المدرسة وعارفة أصحابي".



وتوجه بالحديث إلى آسر ياسين، قائلا: "أنا مكنتش شاطر في المدرسة زيك.. وكنت محدد أن عايز ابقى أيه في المستقبل"، معقبا: أنا بعيد تماما عن موضوع الأدب والروايات.



وقام الفنان آسر ياسين ببعض الحركات على الطريق، ليبادره "شريف عامر" قائلا: اهدى أنا ليا برستيجي الوقور كدا".

