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توك شو

أحمد موسى يرقص مع عمر كمال على الهواء .. فيديو

الجمعة 01/يناير/2021 - 01:20 ص
عمر كمال مع أحمد
عمر كمال مع أحمد موسى
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محمود محسن
تفاعل الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج على مسئوليتي عبر فضائية صدى البلد مع المطرب الشعبي عمر كمال وقام بالرقص معه والصفيق على الهواء عندما قام المطرب عمر كمال بأداء أغنية "انتي معلمة" 

أبدع المطرب عمر كمال، في تقديم مجموعة من الأغاني الشعبية التي حققت نجاحا كبيرا في الآونة الأخيرة.

وقام عمر كمال بغناء مهرجان خلال برنامج على مسئوليتي عبر فضائية صدى البلد تقديم الإعلامي أحمد موسى" عود البطل" الذي حقق نجاحا كبيرا في مصر والوطن العربي، ورقص الإعلامي أحمد موسى مع عمر كمال على ألحان المهرجان.

وقدم عمر كمال أغنية الغربة وأكد أن أغنية بنت الجيران هي من نقلته وتفاعل الإعلامي أحمد موسى مع عمر كمال عندما قام بغناء "عود البطل".

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