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أخبار العالم

الكاظمي: التجاوزات ضد الدولة العراقية مرفوضة بكل أشكالها

الجمعة 01/يناير/2021 - 12:38 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أكد رئيس وزراء العراق، مصطفى الكاظمي، على رفضه التجاوزات على الدولة العراقية بكل أشكالها، لافتا إلى أن عام 2020 كان عاما صعبا على العراق وعلى العالم بأسره.  

وقال رئيس وزراء العراق، خلال  الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء لعام 2020 وحديث رئيس مجلس الوزراء والوزراء بهذه المناسبة، : "لقد اتخذت قراري النهائي بعدم السماح بالتجاوز على الدولة العراقية".

وأضاف خلال كلمته: أتمنى أن يكون هناك إعادة تقييم الكادر الوسطي في الوزارات، وأن نأخذ أخطاء الماضي لنتعلم منها ونبدأ عاما جديدا العراق يكون في عيوننا". 

في وقت سابق، اجتمع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي مع قيادات أمنية في أعمال المؤتمر السنوي لقيادة العمليات المشتركة.

وقال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، إن العام المقبل سيكون أفضل على المستوى الأمني، داعيا إلى التضامن من أجل مواجهة وردع السلاح المنفلت وعصابات جريمة وتجارة المخدرات والأسلحة.

وأضاف رئيس وزراء العراق، خلال كلمته في أعمال المؤتمر السنوي لقيادة العمليات المشتركة، إنه يجب الابتعاد عن التقاطعات بين القوات الأمنية وترك الأمور الشخصية، والتركيز على الأهداف المرسومة لهم من قبل قيادة العمليات المشتركة. 
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