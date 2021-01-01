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عمري ما دخلت عليها بـ سيجارة.. عمر كمال: أمي اتضايقت من فيديو الراقصة البرازيلية.. فيديو

الجمعة 01/يناير/2021 - 12:51 ص
عمر كمال
عمر كمال
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هاني حسين
قال المطرب عمر كمال، إن الفن مهنة مماثلة لأي مهنة أخرى، مضيفا:"   أمي ربتني وعرفتني إيه الحلال والحرام  وامشي في السكة اللي انا عايزها وامي حرة في وجهة نظرها ".

وأضاف عمر كمال في حواره مع الإعلامي احمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" عمري ما دخلت على امي بسيجارة او كأس وانا شايف إن الواحد  حر ما لم تضر".

وتابع:"  امي تضايقت من فيديو الراقصة البرازيلية وامي ست متدينة ولم تطلب مني ترك الغناء"، مضيفا:"  انا كنت صارف اكثر من 200 ألف جنيه على كليب الراقصة البرازيلية وشلته عشان الناس متضايقة مني ".
 
وكشف المطرب عمر كمال،  كواليس بداياته، قائلا إنه بدأ في محافظة السويس من 14 سنة واشتغل في بنزينة وعامل نظافة وديليفري وأمن.

وأضاف : "اشتغلت في كل حاجة لتوفير مصدر دخل لأن والدي توفي منذ فترة طويلة وكان من الضروري العمل  كي انفق على بيتي واسرتي ".

وتابع عمر كمال:" في الفترة الأخيرة طالبت الشباب بضرورة السعي والعمل حتى ولو مش في نفس مجال التخرج ".
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